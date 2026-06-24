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Arrêté
Tailler, styliser, raser
Lame Original
Sabot réglable 5 en 1
Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.
Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.
Vos contours sont parfaitement nets grâce à la lame double sens. Quelle que soit sa direction, vous bénéficiez d'une visibilité optimale et n'oubliez aucun poil. Un style impeccable rapidement.
4.2
sur 5
1548
Avis
86%
recommandent ce produit
M283
24/06/2026
France
Acheteur vérifié
Super
Rasoir très doux pour la peau. Facile à manipuler coupe très précise
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps
Date of Use 2026-04-25
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps
Date of Use 2026-04-25
Seb51100
29/01/2026
France
Acheteur vérifié
Facile d'utilisation
Très facile d'utilisation et vraiment impossible de se couper
Pour
Impossible de se couper
Contre
Pas d'inconvénients
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps
Titi34
27/09/2025
France
Acheteur vérifié
Entière satisfaction
Entièrement satisfait de mon One Blade 360. Il est génial.
Pour
Super efficace et très simple d'emploi
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2834/23 Visage + Corps
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2834/23 Visage + Corps
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.
Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.