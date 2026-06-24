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  • Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils
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Arrêté

OneBladeVisage + Corps

QP2824/20

4.2
| (1548) Avis | 86% recommandent ce produit
Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils
Philips OneBlade est un outil hybride révolutionnaire qui permet de tailler, définir les contours et raser votre barbe, même longue. Plus besoin de procéder en plusieurs étapes et d'utiliser différents outils. OneBlade, un seul outil pour tous vos besoins.
Voir tous les avantages
Philips OneBlade #1 Number 1 Brand logo

La marque de soins personnels électriques la plus appréciée au monde1

Conçu pour couper les poils et non la peau

Tailler, styliser, raser quelle que soit la longueur des poils

  • Tailler, styliser, raser

  • Lame Original

  • Sabot réglable 5 en 1

Technologie unique OneBlade

Technologie unique OneBlade

Le Philips OneBlade bénéficie d'une technologie de stylisation pour le visage révolutionnaire. Il rase vos poils, quelle que soit leur longueur. Son double système de protection (revêtement lisse et bords arrondis) facilite le rasage et le rend plus confortable. Sa technologie de rasage bénéficie d'une solution à mouvements rapides (12 000 par minute), pour un rasage efficace, même sur les poils longs.

Sabot réglable 5 en 1

Sabot réglable 5 en 1

Le sabot au design ouvert unique taille efficacement votre barbe sans se boucher et sans interruption, même lorsque les poils sont longs et épais.

Définissez les contours

Définissez les contours

Vos contours sont parfaitement nets grâce à la lame double sens. Quelle que soit sa direction, vous bénéficiez d'une visibilité optimale et n'oubliez aucun poil. Un style impeccable rapidement.

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4.2

sur 5

1548

Avis

86%

recommandent ce produit

24/06/2026

France

France

Acheteur vérifié

Super

Rasoir très doux pour la peau. Facile à manipuler coupe très précise

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps

Date of Use 2026-04-25

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps

Date of Use 2026-04-25

29/01/2026

France

France

Acheteur vérifié

Facile d'utilisation

Très facile d'utilisation et vraiment impossible de se couper

Pour

Impossible de se couper

Contre

Pas d'inconvénients

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2824/31 Visage + Corps

27/09/2025

France

France

Acheteur vérifié

Entière satisfaction

Entièrement satisfait de mon One Blade 360. Il est génial.

Pour

Super efficace et très simple d'emploi

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2834/23 Visage + Corps

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit OneBlade 360 QP2834/23 Visage + Corps

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.  

  1. Pour une expérience de rasage optimale. Sur la base de 2 rasages complets par semaine. Résultats individuels sujets à variation.