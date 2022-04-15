Payez plus tard avec Klarna
2 ans de garantie
Livraison gratuite des €40
Retour gratuit sous 30 jours
PowerTouch rasoir électrique peau sèche
Arrêté
Assistance
PT730/14
Accéder à la Boutique
Enregistrez votre produit
Enregistrez votre produit dans les 90 jours suivant l'achat et bénéficiez d'une extension de garantie (des conditions peuvent s'appliquer).
Manuel d’utilisation
Tout (3)
Où se trouve le numéro de modèle/série sur mon rasoir Philips ?
Puis-je remplacer la batterie de mon rasoir Philips ?
Puis-je recharger mon rasoir Philips à chaque rasage ?
ShaversBrosse nettoyante
Système de fixation pour têtes de rasage
SH50Têtes de rasage de rechange
Mon rasoir Philips ne se charge pas.
De l'eau s'écoule de mon rasoir Philips