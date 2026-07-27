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  • Parmi les plus puissantes centrales vapeur*
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Centrale vapeur PerfectCare série 8000Soin du linge

PSG8300/20

Parmi les plus puissantes centrales vapeur*
Parmi les plus puissantes centrales vapeur sur le marché, la nouvelle série 8000 s'adapte à votre vitesse de repassage grâce à sa technologie de détection des mouvements intelligente avec IA. Grâce à la technologie OptimalTEMP, aucun tissu repassable ne brûle. Le repassage n'a jamais été aussi simple !
Voir tous les avantages

Capteur avec IA adaptant la vapeur à la vitesse de repassage

Parmi les plus puissantes centrales vapeur*

  • Jusqu'à 215 g/min de vapeur et effet pressing de 850 g

  • Aucun risque de brûlure sur les vêtements avec OptimalTEMP

  • Production automatique intelligente de vapeur avec le détecteur de mouvements

  • Grand réservoir d'eau de 1,4 l pour 1 h de repassage

  • Système Easy De-Calc facilitant l'entretien

Générateur de vapeur TurboPower pour une vapeur puissante

Générateur de vapeur TurboPower pour une vapeur puissante

Générateur de vapeur TurboPower, pour une séance de repassage plus agréable et un débit de vapeur puissant et ininterrompu. Le générateur de vapeur TurboPower évite l'apparition de taches humides sur les vêtements pendant le repassage* pour que vous puissiez les ranger directement sans devoir attendre qu'ils sèchent.

Technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure

Technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure

Grâce à la technologie OptimalTEMP, aucun risque de brûlure sur les tissus repassables quel que soit le réglage choisi. Repassez tous types de vêtements, du chemisier en soie à la chemise en coton, en toute sérénité. Cette centrale vapeur ne brûlera aucun tissu repassable, même lorsque le fer n'est pas surveillé. Vous pouvez le laisser sans crainte posé sur vos vêtements ou la table à repasser.

Production automatique intelligente de vapeur, pour un repassage sans effort

Production automatique intelligente de vapeur, pour un repassage sans effort

La technologie de détection des mouvements avec IA décèle le déplacement du fer sur vos vêtements afin de produire automatiquement une vapeur puissante. Détendez-vous et repassez sans effort pendant que le fer libère de la vapeur pour vous.

Spécificités Techniques

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Mentions légales

  1. Débit de vapeur (norme IEC 60311) par rapport à d'autres centrales vapeur ; juin 2025.

  2. Par rapport au modèle PSG8000S

  3. Par rapport au mode MAX

  4. Tests réalisés par un organisme indépendant pour les bactéries Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231, avec 1 minute d'exposition à la vapeur.