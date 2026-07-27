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Reconditionné
PSG8160/30R1
Ce produit est reconditionné et a été testé par notre équipe. En savoir plus
Mode vitesse
Production de vapeur auto. intelligente
Aucun risque de brûlure*
Un fer ultra-léger
Repassez rapidement et avec un minimum d'effort grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui détermine que vous déplacez le fer pour libérer automatiquement de la vapeur.
Grâce à la nouvelle technologie de détection de mouvements qui reconnaît vos mouvements dans toutes les directions, vous pouvez défroisser automatiquement en toute simplicité vos vêtements suspendus, rideaux et linge de lit.
Vapeur puissante et continue pour éliminer efficacement les faux plis les plus tenaces sur les tissus les plus épais.
Sur tous les tissus repassables