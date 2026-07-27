Une solution pratique et puissante

Le nouveau modèle de centrale vapeur PerfectCare série 7000 de Philips est ergonomique et pratique. Léger et facile à manipuler, le fer à repasser émet une vapeur puissante qui vous permet d'obtenir d'excellents résultats plus rapidement. La technologie OptimalTEMP garantit l'absence de brûlures sur les tissus repassables. De plus, le poids léger du fer vous permettra de l'utiliser à la verticale tel un défroisseur vapeur et son réservoir de 1.5L offre jusqu'à 1H d'utilisation continue.