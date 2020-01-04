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  • Tondeuse 3 en 1 nez, oreilles et sourcils
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Arrêté

Philips Norelco Nosetrimmer 3300Tondeuse pour nez, oreilles et sourcils, série 3000

NT9110/60

4.1
| (296) Avis | 84% recommandent ce produit
Tondeuse 3 en 1 nez, oreilles et sourcils
La tondeuse Philips NoseTrimmer 3300 tond les poils indésirables du nez, des oreilles et des sourcils grâce à une puissante tête en acier chromée. La technologie exclusive Safe-Guard de la tondeuse évite les irritations et les coupures, pour une peau mieux respectée.
Voir tous les avantages

Tondeuse 3 en 1 nez, oreilles et sourcils

  • Tondeuse tubulaire puissante

  • Entièrement lavable

  • Pile AA incluse

  • 2 sabots sourcils

Angle idéal pour un accès facile et un confort optimal

Angle idéal pour un accès facile et un confort optimal

Manche antidérapant pour un contrôle maximal

Manche antidérapant pour un contrôle maximal

La poignée antidérapante garantit une manipulation optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour un meilleur contrôle.

Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

Tondeuse SafeGuard pour éviter le tirage des cheveux et les coupures

La tondeuse exclusive SafeGuard est dotée d'une lame protégée par une grille ultra-fine pour éviter les coupures et les éraflures. En outre, la lame est conçue pour éviter que les poils ne se prennent dedans, ce qui évite les sensations de tiraillement.

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4.1

sur 5

296

Avis

84%

recommandent ce produit

04/01/2020

France

France

Acheteur vérifié

Tondeuse très efficace

Cette tondeuse est vraiment très pratique il suffit de l’a passer sous l’eau pour la nettoyer. Ses sabots pour sourcils permettent d’obtenir la longueur souhaitée. Elle est petite et très maniable. C’est vraiment un très bon produit que je recommande.

Pour

Légère,maniable, lavable

Contre

Aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000

08/04/2017

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Je recommande vivement. Utilisation très simple. Résultats impeccables surtout pour le nez. Pour les sourcils, pas évident de faire cela dans une glace quand on porte des lunettes. Il faut les retirer et ensuite on voit moins... logique.... Mais avec l'aide d'une tiers personne, le résultat est parfait. Très bon produit, surtout pour le prix.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

25/06/2015

France

France

Acheteur vérifié

Très bon produit

Que ce soit pour couper les sourcils, supprimer les poils disgracieux du nez et des oreilles, le tout en un tour de main. Bravo!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer

Oui, je recommande ce produit

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