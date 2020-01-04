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Arrêté
Poils nez/oreilles/sourcils
Tondeuse tubulaire Safeguard
2 sabots sourcils
Les lames de la tondeuse Philips SafeGuard sont protégées par une grille ultra-fine pour garantir que seuls vos poils puissent y entrer. Sur la partie supérieure, vos poils ne peuvent pas se coincer entre deux lames en mouvement, empêchant ainsi qu'ils ne soient tirés.
La poignée antidérapante garantit une manipulation optimale, même lorsque l'appareil est humide, pour un meilleur contrôle.
4.1
sur 5
296
Avis
84%
recommandent ce produit
Marysette
04/01/2020
France
Acheteur vérifié
Tondeuse très efficace
Cette tondeuse est vraiment très pratique il suffit de l’a passer sous l’eau pour la nettoyer. Ses sabots pour sourcils permettent d’obtenir la longueur souhaitée. Elle est petite et très maniable. C’est vraiment un très bon produit que je recommande.
Pour
Légère,maniable, lavable
Contre
Aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nosetrimmer 3300 NT9110/60 Nose, ear & eyebrow trimmer, Series 3000
patrick45430
08/04/2017
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Je recommande vivement. Utilisation très simple. Résultats impeccables surtout pour le nez. Pour les sourcils, pas évident de faire cela dans une glace quand on porte des lunettes. Il faut les retirer et ensuite on voit moins... logique.... Mais avec l'aide d'une tiers personne, le résultat est parfait. Très bon produit, surtout pour le prix.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer
Rogersl31
25/06/2015
France
Acheteur vérifié
Très bon produit
Que ce soit pour couper les sourcils, supprimer les poils disgracieux du nez et des oreilles, le tout en un tour de main. Bravo!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Nose trimmer series 3000 NT9110/10 waterproof nose trimmer