Système EasySlide Rail pour un retrait du panier plus sûr et plus facile

Que vous n'ayez qu'une main libre ou que vous ayez besoin d'un accès rapide pendant la cuisson, notre technologie brevetée EasySlide Rail******* facilite le contrôle, le mélange ou l'ajout d'ingrédients. Son design ultra-pratique et sûr repose sur un système coulissant glissant de manière fluide en toute sécurité, garantissant que le panier reste droit et stable sur ses rails à tout moment. Plus besoin de poser le panier chaud sur votre plan de travail : moins de risques de brûlures et une cuisson plus fluide et plus sûre.