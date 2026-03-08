Termes recherchés
NA547/07
Faites frire, griller, cuire… et même cuire à la vapeur !
Régalez vos papilles : bao buns ultra-moelleux, poulet doré et croustillant ou encore saumon succulent… Tout un monde de nouvelles textures vous attend avec l'Airfryer Philips série 5000 avec cuisson vapeur.Voir tous les avantages
Des raviolis moelleux, des légumes tendres et du poisson savoureux, tous préparés grâce à notre Airfryer avec fonction de cuisson vapeur. La vapeur est diffusée avec précision, sans détremper les aliments et tout en préservant jusqu'à 87 % des nutriments.****
Vous pouvez désormais profiter du meilleur des deux méthodes de cuisson : faites cuire à l'air et à la vapeur en même temps pour un résultat croustillant et doré à l'extérieur, tendre et juteux à l'intérieur. Idéal pour des roulés à la cannelle bien dorés, des pains croustillants, du succulent poulet et des légumes sublimés. Adieu les aliments brûlés ou mal cuits !******
Notre fonction SteamClean permet de ramollir les dépôts de graisse dans le panier et de faciliter le nettoyage.
Que vous n'ayez qu'une main libre ou que vous ayez besoin d'un accès rapide pendant la cuisson, notre technologie brevetée EasySlide Rail******* facilite le contrôle, le mélange ou l'ajout d'ingrédients. Son design ultra-pratique et sûr repose sur un système coulissant glissant de manière fluide en toute sécurité, garantissant que le panier reste droit et stable sur ses rails à tout moment. Plus besoin de poser le panier chaud sur votre plan de travail : moins de risques de brûlures et une cuisson plus fluide et plus sûre.
Finis les aliments brûlés ou mal cuits ! La technologie Rapid Air Plus au design en étoile unique permet à l'air chaud de circuler plus rapidement autour et au cœur des ingrédients***, pour une cuisson homogène à chaque fois avec jusqu'à 90 % de matières grasses en moins.*
Permet de préparer jusqu'à 1,4 kg de légumes, 10 pilons de poulet, 6 filets de saumon ou 9 muffins.
Un contrôle total : vérifiez la cuisson à travers la fenêtre pour savoir exactement quand vos aliments sont prêts.
Notre revêtement nouvelle génération sans PFAS est antiadhésif et durable. Sa surface résiste aux rayures et se nettoie facilement.
Découvrez 21 modes de cuisson, de la cuisson de pâtisseries au grill en passant par la cuisson vapeur et le réchauffage. Les réglages offrent une plage de température débutant à 40 ℃ et un temps de fonctionnement pouvant atteindre 24 heures, ce qui rend possibles la déshydratation et la fermentation.
Plus de 10 000 délicieuses recettes pensées pour votre Airfryer, avec des instructions simples étape par étape*****
Quand la cuisson vapeur n'est pas nécessaire, retirez simplement le réservoir d'eau pour faire de la place sur votre plan de travail.
Cuisez jusqu'à 50 % plus vite et économisez jusqu'à 70 % d'électricité en utilisant l'Airfryer vapeur Philips au lieu de votre four.**
L'Airfryer n'émet aucun bruit gênant lorsqu'il cuit à la vapeur, grille ou cuit vos aliments, pour que vous puissiez profiter pleinement de vos conversations ou de votre musique.
Pays d'origine
Caractéristiques techniques
Caractéristiques générales
Poids et dimensions
Solidité
