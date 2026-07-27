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Série 4000 paniers superposésAirfryer Philips - Air fryer vertical duo Noir/Or 10L

NA462/70

Le double de plats, 45 % d'espace gagné
Avec l'Airfryer Philips Vertical Duo, gagnez de l’espace en cuisine tout en préparant des repas généreux. Cuisinez en toute simplicité avec les deux paniers de 5 L de l'air fryer, chacun équipé d'une fenêtre pour garder un œil sur la cuisson de vos plats préférés. L'écran tactile de cette friteuse à air chaud propose 6 préréglages, 13 modes de cuisson et l'option synchronisation des paniers pour une cuisine simple et rapide. Téléchargez l’application HomeID pour explorer des centaines de recettes délicieuses, saines et rapides à préparer.
Voir tous les avantages

Deux plats cuits à la perfection et prêts en même temps

Le double de plats, 45 % d'espace gagné

  • Prend 45 % d'espace en moins

  • 2 paniers superposés, le double de plats

  • Croustillant et cuit de manière uniforme avec la technologie Rapid Air

  • Préparez 2 plats prêts en même temps

Conception superposée réduisant de moitié l'encombrement du plan de travail

Conception superposée réduisant de moitié l'encombrement du plan de travail

L'Airfryer à deux niveaux compact permet de préparer facilement de délicieux plats tout en gagnant 45 % de place sur un plan de travail.*

2 paniers superposés pour une capacité doublée

2 paniers superposés pour une capacité doublée

Airfryer grand format de 10 l doté deux paniers de 5 l superposés. Cet Airfryer familial permet de cuire facilement jusqu'à 1,4 kg de frites, 2 kg de légumes ou 24 pilons de poulet. Chaque panier de 5 l accueille facilement un poulet de 1,2 kg.

Croustillant, cuit uniformément, jusqu'à 90 % de gras en moins**

Croustillant, cuit uniformément, jusqu'à 90 % de gras en moins**

Savourez des aliments moelleux et croustillants grâce à la technologie Rapid Air verticale. L'air chaud arrivant par le haut circule tout autour d'eux afin de les cuire uniformément sans exception.

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Mentions légales

  1. Par rapport aux autres Airfryer Philips

  2. Par rapport à des frites maison préparées dans une friteuse classique

  3. Mesure réalisée en laboratoire interne ; NA46x avec saumon et blanc de poulet, par rapport à un four de classe A. Résultats susceptibles de varier selon la recette.