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Arrêté
MCM393/12
La nouvelle microchaîne classique
Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, la microchaîne Philips MCM393 est tout en finesse et qualité. Écoutez vos fichiers MP3/WMA sur votre baladeur via USB direct.
Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.
Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils
3.3
sur 5
4
Avis
Philipslover1978
20/10/2017
España
La microcadena philips esperada
Un amigo de mi hermano mayor me lo regaló, por falta de uso, y ha resultado ser un éxito. Mi cumpleaños fué una fiesta en mi casa al son de mi philips mcm 393/12!!.Es un clásico con multiformato (wma-mp3cd) y lo que más me flipo es que lee carpetas y los cd's de audio no saltan. Mi marca es philips y siempre será philips, por problemas que me dé...
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM393 Microcadena Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM393 Microcadena Hi-Fi
Karel1978
01/11/2017
België
10 jaar muziekplezier.... en hij doet nog tof!!
Ik heb deze muziekset gekocht in 2008 en hij doet het nog uitstekend, met de fabriekslens. Ik heb dit setje goed verzorgd, misschien is dit het truukje, alleen ik ben het ermee eens dat de cd-lade soms rare eigenschappen heeft. Maar het geluid is uitstekend, heeft RDS, en het tofste... usb aansluiting!!!! Ik ben er erg tevreden mee en ik hoop dat het nog 10 jaartjes uithoudt.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM393 Micro HiFi-systeem
Oui, je recommande ce produit
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DietjeAnietje
18/04/2012
Nederland
Leuke radio echter slechte CD-speler
Na enkele maanden sloeg de CD-speler regelmatig over. Tot 2x toe teruggebracht bij S&F. Na het verstrijken van de garantieperiode doet de CD-speler het weer slecht. Blijft vaak hangen of stopt er gewoon mee. Voor de kinderen niet leuk als je een vrolijk K3-liedje op hebt. Pak nu een draagbare radio voor het draaien van CD's. Wou bij de 2-de keer retourbrengen graag geld terug, maar kon niet. Graag zou ik van u een reactie willen. PS ik twijfel over het kopen van een Senseo HD7853/60, veel negatieve reacties op internet.
Cet avis concerne le produit MCM393 Micro HiFi-systeem
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