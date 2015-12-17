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Arrêté
Un son riche et puissant
Cette microchaîne Philips MCM3150 très tendance innove avec un son riche et des basses puissantes, grâce à la technologie wOOx.
CD, CD-MP3, USB, FM
La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.
Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).
Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.
5.0
sur 5
4
Avis
100%
recommandent ce produit
audinet
17/12/2015
France
Acheteur vérifié
Excellent
Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM3150 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Ddlb
12/04/2015
France
Très bien
Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine
Oui, je recommande ce produit
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DinoCello
18/11/2014
Deutschland
Satte Bässe
Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM3150 Mini Stereoanlage
Oui, je recommande ce produit
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