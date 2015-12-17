ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation
  • Photo de face du produit
  • Photo de face du produit
  • Photo d’informations sur le produit
  • Photo du produit en cours d’utilisation

Arrêté

Microchaîne

MCM3150/12

5

| (4) Avis | 100% recommandent ce produit

Un son riche et puissant

Cette microchaîne Philips MCM3150 très tendance innove avec un son riche et des basses puissantes, grâce à la technologie wOOx.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un son riche et puissant

  • CD, CD-MP3, USB, FM

Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

Technologie wOOx™ pour des basses profondes et puissantes

La technologie wOOx est un concept de haut-parleurs révolutionnaire pour une profondeur de basses incomparable. Les systèmes de pilotage du haut-parleur fonctionnent en symbiose avec le radiateur du caisson de basses wOOx et le réglage précis entre le circuit principal et le tweeter permet des transitions douces entre les différentes fréquences. La double suspension et une construction en sandwich symétrique donnent des basses légères et précises sans distorsion. wOOx produit des basses dynamiques d'une profondeur exceptionnelle grâce à une utilisation intégrale du haut-parleur pour restituer la musique de manière authentique.

Système RDS pour des informations sur les stations et services de données

Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).

Tweeter à dôme pour un son riche et naturel

Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale. Ils offrent un mélange sonore harmonieux, pur et sans distorsion, une clarté vocale exceptionnelle et une grande pureté de son instrumental, ajustant ainsi la balance générale du son lorsque les tweeters sont couplés à des haut-parleurs de graves.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

5.0

sur 5

4

Avis

100%

recommandent ce produit

4
3
2
1

17/12/2015

France

France

Acheteur vérifié

Excellent

Je rechercher une micro chaine, celle-ci est excellente de par sa qualité sonore, son utilisation hyper simple, bref que tu bonheur.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3150 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3150 Microchaîne

12/04/2015

France

France

Très bien

Super basses, très bon son, dommage qu'il n'y ait pas le bluetooth, c'est la seule chose qu'il manque à cette chaine

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3150 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3150 Microchaîne

18/11/2014

Deutschland

Deutschland

Satte Bässe

Wir nutzen dieses Gerät seit 4 Monaten und sind rundum zufrieden. Die Bässe kommen für so kleine Boxen wirklich gut, sodass sich die Küche, (dort ist die Anlage aufgebaut) bereits als "Partyzone" entwickelt hat. Die Anschlussmöglichkeit von Handy oder Tablet ist natürlich top!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3150 Mini Stereoanlage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM3150 Mini Stereoanlage

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.