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Arrêté

Microchaîne

MCM2350/12

3.1

| (7) Avis

De la puissance pour votre musique

Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW. Les enceintes Bass Reflex et les 70 W RMS de puissance maximale offrent des basses impressionnantes et un son puissant.

Voir tous les avantages

De la puissance pour votre musique

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 70 W

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Le système d'enceintes Bass Reflex diffuse des basses profondes et puissantes

Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Tuner numérique avec présélections pour un confort optimal

Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.

Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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3.1

sur 5

7

Avis

3

06/08/2020

France

France

Absolument pas déçu

Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son

Pour

Qualité de son

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

Date d'utilisation 2020-07-06

Oui, je recommande ce produit

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Date d'utilisation 2020-07-06

02/08/2017

België

België

Produit de qualite.

Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

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26/11/2016

België

België

ce produit est de tres bonne qualite

appareil de petit format mais qui retransmet une très bonne qu alite sonore et facile d 'utilisation

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne

Oui, je recommande ce produit

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