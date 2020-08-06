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Arrêté
MCM2350/12
De la puissance pour votre musique
Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW. Les enceintes Bass Reflex et les 70 W RMS de puissance maximale offrent des basses impressionnantes et un son puissant.
CD, CD-MP3, USB, FM
70 W
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
3.1
sur 5
7
Avis
Petite caro
06/08/2020
France
Absolument pas déçu
Elle tient son rôle, cd, mp3, bluetooth, radio fm, Audio in, belle qualité de son
Pour
Qualité de son
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne
Date d'utilisation 2020-07-06
Oui, je recommande ce produit
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Date d'utilisation 2020-07-06
vanmo
02/08/2017
België
Produit de qualite.
Exellent produit dommage qu'il n'y ai pas de mode d'emploi plus clair et que je n'arrive pas a télécharger.
Oui, je recommande ce produit
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Oui, je recommande ce produit
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kaatje11
26/11/2016
België
ce produit est de tres bonne qualite
appareil de petit format mais qui retransmet une très bonne qu alite sonore et facile d 'utilisation
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2350 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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