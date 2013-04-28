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Arrêté
MCM2150/12
Un son riche et puissant
Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW.
CD, CD-MP3, USB, FM
70 W max.
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.
3.6
sur 5
14
Avis
toguimar
28/04/2013
España
Este producto posee unas características excelentes
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Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2150 Microcadena
Oui, je recommande ce produit
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djdan41
07/12/2014
United Kingdom
Great stereo love it
Best on the market thanks philips best features and sound
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2150 Micro music system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2150 Micro music system
AdyDorin
20/11/2014
United Kingdom
Really nice sound
Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2150 Micro music system
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2150 Micro music system