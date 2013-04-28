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Arrêté

Microchaîne

MCM2150/12

3.6

| (14) Avis

Un son riche et puissant

Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW.

Voir tous les avantages

L'obsession du son

Un son riche et puissant

  • CD, CD-MP3, USB, FM

  • 70 W max.

Puissance de sortie maximale de 70 W RMS

Changeur de CD motorisé facilitant le chargement

Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

Lecture de CD-MP3, CD et CD-R/RW

MP3 signifie « MPEG-1 Audio layer-3 ». Il s'agit d'un format de compression performant, capable de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers musicaux numériques, sans dégrader leur qualité audio. Le format MP3 est devenu le format de compression audio standard sur Internet, permettant des transferts de fichiers simples et rapides.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.6

sur 5

14

Avis

28/04/2013

España

España

Este producto posee unas características excelentes

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Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit MCM2150 Microcadena

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Cet avis concerne le produit MCM2150 Microcadena

07/12/2014

United Kingdom

United Kingdom

Great stereo love it

Best on the market thanks philips best features and sound

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Cet avis concerne le produit MCM2150 Micro music system

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Cet avis concerne le produit MCM2150 Micro music system

20/11/2014

United Kingdom

United Kingdom

Really nice sound

Excellent for my Bedroom, next to the TV. Very easy to setup, cool design and impressive sound. I mean, this little thing has alot of punch for its size! The dome tweeters really do theyr job, and the bass is nice and smooth but also powerful. Just like i want it. The USB direct its a must these days, works perfect. The display could have been more complex, and the RDS system is missing. But this are minor things.

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Cet avis concerne le produit MCM2150 Micro music system

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