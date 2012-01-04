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Arrêté
MCM2000/12
Relaxez-vous en musique
Écoutez la musique de votre baladeur via les connexions USB Direct et MP3 Link. Équipée d'enceintes Bass Reflex pour des basses puissantes et spectaculaires, cette microchaîne Philips MCM2000/12 lit également les CD MP3, CD WMA et CD-R/RW.
CD, CD-MP3, USB, FM
20 W
MP3 Link vous permet de lire des fichiers MP3 stockés sur votre baladeur multimédia. Ainsi, grâce à votre chaîne hi-fi, vous profitez de votre musique préférée avec une qualité audio exceptionnelle. MP3 Link est très pratique : il vous suffit de brancher votre baladeur MP3 sur votre chaîne hi-fi.
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Le système RDS (Radio Data System) permet de régler les stations radio sans avoir à mémoriser leur fréquence. En mode standard, le RDS affiche le nom de la station au lieu de son numéro de fréquence, facilitant ainsi le réglage. Il permet également aux stations d'envoyer des messages informatifs directement sur l'afficheur de la radio. D'usage courant en Europe, les messages RDS sont envoyés sur la même fréquence que celle de diffusion de la radio. Vous avez le choix entre un affichage RDS standard (nom de la station) ou des services de messagerie supplémentaires (inscription requise).
3.9
sur 5
30
Avis
francky
04/01/2012
France
quoi de mieux ??!
Pour le prix, c'est le top! le son est nickel ! je l'ai acheté pour mes enfants mais ça me donne envie de m'en prendre une dans la gamme superieure...! à suivre !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2000 Microchaîne
Oui, je recommande ce produit
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Carlillos78
28/08/2016
España
Es de lo mejor,pero con matices
Me lo compre hace ya dos años e iba perfecta.El diseño es magnifico.Hasta que un dia se cayo de la estanteria.Pero seguia funcionando perfectamente.El unico fallo que le ponga son las interrupciones, que gracias a dios me lo estan analizando en un taller de electronica y tambien para que lo reparen de la caida.El control remoto es de lo mejor,me gusta mucho y a la bandeja del reproductor tampoco le pongo pega.Ahora a esperar a que me la traigan en buen estado, estoy deseando tenerla ahi tan chula en mi dormitorio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2000 Microcadena
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Arnold2
15/07/2016
Italia
Piccolo è potente
Un micro hi-fi completo , di semplice utilizzo grazie al telecomando con tutte le funzioni a portata di mano . L'ho testato con dei brani contenenti escursioni di bassi e alti e brani strumentali , con ottimi risultati , anche a volume massimo non si ha distorsione della musica, caratteristica che mi ha soddisfatto pienamente e che non è facile da trovare in questa categoria di hi-fi.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM2000 Sistema musicale micro
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