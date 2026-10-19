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Arrêté
MCM177/12
Un son de grande qualité dans un design élégant
Conçue spécialement pour les amateurs de technologie et de design, cette chaîne est tout en finesse et qualité. Avec USB direct, vous pouvez lire et parcourir vos fichiers MP3/WMA à distance à partir de votre baladeur et de vos périphériques de stockage USB.
Lecture MP3/WMA-CD
USB Direct
L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton, d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.
Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.
La radio FM numérique offre des options supplémentaires pour la collection musicale de votre système audio Philips. Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations présélectionnées, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Notation globale