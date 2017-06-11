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Arrêté
Pour une microchaîne hi-fi tout-en-un
Profitez d'un son exceptionnel grâce à la microchaîne MCM149, à la fois compacte et élégante. L'amplification dynamique des basses améliore la qualité sonore de vos pistes MP3 et CD pour une écoute optimale.
Lecture MP3/WMA-CD
Design compact
Ce système a une puissance de sortie totale de 4 W RMS. RMS signifie Root Mean Square, en français valeur efficace. Il s'agit d'une mesure courante, dont l'unité est le Watt, pour la puissance audio ou, plus précisément, la puissance du courant électrique transmis par un amplificateur audio à un haut-parleur. La puissance électrique fournie au haut-parleur et sa sensibilité déterminent la puissance sonore générée. Plus la puissance est élevée, meilleur est le son émis par le haut-parleur.
La technologie de compression audio permet de réduire jusqu'à 10 fois la taille des fichiers audio numériques volumineux sans trop dégrader leur qualité audio. MP3 et WMA sont deux formats de compression qui vous permettent de profiter d'un maximum de musique numérique sur votre lecteur Philips. Téléchargez des chansons MP3 ou WMA sur les sites Internet autorisés ou créez vos propres fichiers musicaux MP3 ou WMA en encodant vous-même vos CD audio au format MP3, puis en transférant votre musique sur votre lecteur.
Ce radio-réveil Philips vous réveille avec la radio ou avec le buzzer. La mise en veille programmable vous permet de faire coïncider la durée d'écoute avec le temps qu'il vous faut pour vous endormir. Si vous aimez vous réveiller au son régulier du buzzer ou écouter votre chanson préférée en vous endormant, ce radio-réveil est fait pour vous.
5.0
sur 5
2
Avis
100%
recommandent ce produit
Hyzonn
11/06/2017
France
Bonne chaîne hifi !
Ça fait plus de 5 ans que j'ai cette chaîne hifi et elle fonctionne toujours aussi bien qu'au premier jour, si ce n'est juste le lecteur CD qui ne fonctionne plus depuis quelques mois (moteur HS ?). Ce que je repochais juste à cette chaîne hifi c'était de ne pas pouvoir ajuster le volume du réveil, car au temps où je m'en servais (maintenant je peux plus car le lecteur CD est HS), quand le réveil sonne il pouvait réveiller la maison tellement c'était fort (volume à 12/32 pendant un silence complet ça fait assez fort). Sinon je n'ai rien d'autre à rajouter, à part le fait que je n'ai pas réussi à trouver la puissance réelle des enceintes, c'est indiqué 2x2 Watts mais ça me paraît un peu faible quand j'ai testé les basses au volume max (bonjour les voisins xD) mais au pire c'est pas si grave, ça marche bien c'est le principal. Je recommande !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM149 Microchaîne hi-fi
Oui, je recommande ce produit
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Eindhoven1978
04/11/2016
España
Cumple con lo que dicen.La mcm 149 es una microcadena todoterreno!!
Ya me conoceis.Colecciono microcadenas philips porque es mi gran pasion y mi ultima conquista ha sido la todo en uno Philips mcm 149/12.Para grabar un mp3- cd fue una gran odisea.Hasta que lei del formato UDF/ISO9660 JOLIET.Mis pruebas para grabar mp3- cds perfectos salieron a buen puerto con ese formato.Disfruto del mp3 como nunca,porque antes de descubrir ese formato los mp3- cds me saltaban.Ya no.Esteticamente es compacta y preciosa.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM149 Microcadena Hi-Fi
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM149 Microcadena Hi-Fi