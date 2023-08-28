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Arrêté
MCM1350/12
De la puissance pour votre musique
Écoutez la musique de votre baladeur via la connexion USB Direct et l'entrée audio. Cette microchaîne Philips lit également les CD MP3 et les CD-R/RW. Les enceintes Bass Reflex et les 30 W RMS de puissance maximale offrent des basses profondes et un son puissant.
CD, CD-MP3, USB, FM
30 W
Ce système génère des basses profondes même pour des enceintes compactes. À la différence d'un système d'enceintes classique, il est doté d'un caisson de basses aligné acoustiquement sur le haut-parleur de graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez ainsi des basses plus profondes avec une distorsion amoindrie. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves classique. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.
Choisissez la station que vous souhaitez présélectionner et maintenez le bouton de présélection enfoncé pour garder la fréquence en mémoire. Grâce à la mémorisation de stations, vous pouvez aisément accéder à votre station de radio préférée sans avoir à la rechercher manuellement à chaque fois.
Le tiroir CD motorisé de ce système lui donne encore plus d'allure. Fonctionnel et élégant, il glisse lentement vers le haut et vers le bas d'une simple pression sur un bouton chaque fois que vous souhaitez modifier votre sélection musicale. Détendez-vous et profitez de la puissance sonore de votre musique tout en regardant le disque tourner à travers la fenêtre transparente.
2.6
sur 5
11
Avis
Théo N.
28/08/2023
France
Une expérience immersive
Celà fait maintenant plusieurs années que cette chaîne hi-fi est au centre de ma chambre, petite et sobre elle s'incruste parfaitement. Pour écouter ma musique je met mes albums sur une clé USB et la chaîne Hi-Fi reproduit un son parfait. Le son qu'elle donne respecte parfaitement les basses et donne une impression immersive dans la pièce ou la chaîne est utilisée. Je recommande fortement !
Pour
Petit et sobre
Contre
Pas compatible avec le bluetooth
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM1350 Microchaîne
Date d'utilisation 2021-08-28
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit MCM1350 Microchaîne
Date d'utilisation 2021-08-28
Nikki71
11/08/2018
United Kingdom
HELP
[Employee of philipsglobal] I love love love my DCB2272 but unfortunately it’s no longer working.... I turn it on it plays the DAB for less than a minute then get the message bye bye a cd will not even load before it goes off. Please help
Cet avis concerne le produit MCM1350 Micro music system
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Spudiwas
12/11/2016
United Kingdom
Good sound and everything easy to use
I didn't check whether headphones can be used with this product and only realised after purchase that they can't. Although it's a really nice system I like to listen to music whilst my wife is watching tv therefore I rarely use it.
Cet avis concerne le produit MCM1350 Micro music system
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