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11580U2500CX
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Type de lampe : H15
Lampe LED à installation directe
Design compact
Lumière blanche et froide à 6 000 K
Nombre de lampes : 2
Avec les lampes Philips Ultinon Access LED, l'installation est si rapide et facile que leur remplacement est un jeu d'enfant ! Il n'est pas nécessaire de vérifier la compatibilité ou d'utiliser des anneaux de connexion : les lampes Philips Ultinon Access LED sont dotées d'un corps ultra-compact et d'un culot intégré compatible IEC 60061. Leur conception à installation directe présente le même encombrement que les lampes halogènes, ce qui permet une installation simple dans les espaces restreints. Elles conviennent parfaitement aux véhicules équipés de lampes de type H15 et offrent une large compatibilité avec la plupart des modèles de véhicules*.
Les lampes Philips Ultinon Access LED sont conçues pour offrir un meilleur faisceau lumineux que les lampes halogènes, dans un design compact et universel. Grâce aux dernières innovations en matière de technologie LED, elles produisent le même flux lumineux que les lampes halogènes ECE standard, mais améliorent considérablement les performances du faisceau en consommant moins d'énergie. Les lampes Philips Ultinon Access LED offrent aux conducteurs une meilleure visibilité sur la route, ce qui facilite la détection des obstacles et la conduite en toute sécurité.
L'éclairage Philips à la pointe de la technologie est reconnu dans le secteur automobile depuis plus de 100 ans. Sachant que les performances de nos produits impliquent de répondre à ses exigences actuelles, nous concevons nos produits en nous alignant au plus près sur les normes du secteur. Nos lampes Philips Ultinon Access LED sont conformes aux normes relatives à l'interférence électromagnétique. Conçues avec précision pour résister aux rigueurs de la vie automobile moderne, nos lampes ne perturbent pas le fonctionnement des autres composants du véhicule.
3.8
sur 5
256
Avis
Transalp
02/08/2026
France
Ampoule de qualité, couleur 3500 k au top pour des véhicules anciens, elle est fiable avec un faisceau très efficace 👍
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Ultinon Classic 11342U2510C2 Des lampes LED au rendu halogène
Date of Use 2024-06-01
Lbcorp63000
18/02/2026
France
Acheteur vérifié
facile à mettre en place et de qualité
un changement complet sur ma conduite globale. La nuit ne fait plus peur les bas côtés sont bien repérés
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro6000 Boost HL 11342U60B2X2 Lampe pour éclairage avant
TITOU04
18/01/2026
France
Acheteur vérifié
excelent tout simplement
Apres 3 mois d'utilisation j'en suis super satisfait la lumière est parfaite aucun éblouissement au voiture en face
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Cet avis concerne le produit Ultinon Pro9200 HL 11972U92X2 Lampes LED automobiles aux performances inégalées
Il est de votre responsabilité d'utiliser les ampoules LED retrofit conformément aux exigences légales applicables localement. Ces lampes ne sont pas autorisées sur la voie publique.
Par rapport aux exigences légales minimales. Concerne les modèles H4, H7. Sujet à variation selon le modèle de voiture et le type de lampe.
2 ans de garantie. Visitez la page philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie.