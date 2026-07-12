Payez plus tard avec Klarna
NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
HX9913/17
HX991W
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
Élimine 10 fois plus de plaque*
Élimine jusqu'à 100 % de taches en plus**
Capteur de pression
4 modes et 3 intensités
Un nettoyage en profondeur nécessite une approche particulière. Cette tête de brosse C3 utilise un ensemble de brins denses et rigides en forme pentagonale au centre pour éclaircir et polir la surface de vos dents, pour éliminer jusqu'à 100 % de taches en plus en trois jours. Elle élimine également jusqu'à 10 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité, et jusqu'à 62 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.
Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.
4.2
sur 5
1559
Avis
84%
recommandent ce produit
Totor1964
12/07/2026
France
Acheteur vérifié
Brosse à dents Sonicare pour un brossage optimum
La brosse à dents électrique de Philips nettoie les dents en douceur tout en supprimant la plaque dentaire. Elle est fortement recommandé par la profession médicale, car son usage régulier permet un nettoyage en profondeur avec une efficacité maximale. Deux brossages quotidiens permettent de retrouver une dentition en bon état, sur la durée votre plaque dentaire finit par disparaitre sans abîmer l'émail de vos dents.
Pour
Facilité d'utilisation, brossage efficace
Contre
Deux minutes de brossage quotidien sont nécessaires
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents électrique avec application - Blanche
Date of Use 2026-05-15
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/27 Brosse à dents électrique avec application - Blanche
Date of Use 2026-05-15
fredng
01/07/2026
France
Acheteur vérifié
Parfait !
Au début ça surprend mais après on ne peut plus s'en passer ! (Mon dentiste a le même avis que moi lorsque je lui ai parlé de mon achat)
Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/09 Brosse à dents électrique avec application - Noire
Date of Use 2026-06-01
Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9911/09 Brosse à dents électrique avec application - Noire
Date of Use 2026-06-01
Mérou 74
25/06/2026
France
Acheteur vérifié
Une brosse qui transforme vraiment la santé bucco-
puis que j’utilise la Sonicare DiamondClean 9000, la différence est frappante : mon dentiste lui-même a constaté une nette réduction du tartre, et mes gencives, qui avaient tendance à se décoller, sont désormais bien plus saines. Un investissement que je ne regrette absolument pas !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9913/18 Brosse à dents rechargeable
Date of Use 2025-01-01
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean 9000 HX9913/18 Brosse à dents rechargeable
Date of Use 2025-01-01
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
par rapport à une brosse à dents manuelle.
En mode White+ avec un dentifrice blancheur pendant 3 jours.