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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
La marque de brosses à dents soniques la plus recommandée par les professionnels dentaires dans le monde entier1
5 modes
2 têtes de brosse
Verre de charge
Coffret de voyage USB
Clipsez la tête de brosse DiamondClean pour éliminer les taches en surface efficacement et en douceur. Les brins densément implantés conçus pour éliminer les taches rendent votre sourire 2 fois plus blanc en seulement 7 jours.*
Les brins de haute qualité densément implantés éliminent jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle.
Grâce au nettoyage optimal réalisé par votre DiamondClean, vos gencives sont plus saines en 2 semaines*. Élimine jusqu'à 7 fois plus de plaque dentaire le long de la paroi gingivale, par rapport à une brosse à dents manuelle*, pour un sourire plus sain.
4.3
sur 5
3246
Avis
86%
recommandent ce produit
Pit57
10/02/2021
France
BONProduit!!!
Bon Produit, avec ses faiblesses, en particulier le Manchon principal
Pour
Facilité d'utilisation
Contre
Manchon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
GIRARDPA25
08/06/2020
France
Acheteur vérifié
Livraison rapide et produit conforme
Produit conforme à mes attentes - livraison rapide - je recommande
Pour
efficacité - simplicité et propreté
Contre
aucun
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
rvba
20/03/2020
France
Acheteur vérifié
Très efficace
Agréable en main, on s'habitue très vite à ne plus toucher les dents. Le brossage est bien Plus efficace que mes autres brosses à dents électriques ou pas. Pour le voyage, la recharge tient longtemps, et la boite rangement, bien qu'un peu grosse, est pratique. MAIS, après m'être enregistré, je pensais recevoir un bon de réduction de 25% sur l'achat de mes prochaines brosses (comme indiqué dans le coffret), toujours rien reçu !
Pour
efficace
Contre
Prix élevé
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX9352/04 Brosse à dents électrique
Sur la base d'une étude menée auprès de plus de 2 600 professionnels de la santé bucco-dentaire (dentistes et hygiénistes dentaires) aux États-Unis, au Canada, en Chine, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon, en Corée, aux Pays-Bas, en Suisse, en Espagne, en Suède, au Royaume-Uni en 2023-2024.
sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode Clean