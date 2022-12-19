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NOUVEAU DiamondClean nouvelle génération
Le soin complet est désormais visible à 100 %
Arrêté
HX8381/01
1 canule
AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***
Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.
Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.
3.7
sur 5
934
Avis
Camber
19/12/2022
France
Acheteur vérifié
Excellent produit
Produit très facile d'emploi que j'ai recommandé à mes patients quand j'étais en activité. Peu encombrant et pratique pour le voyage. Bonne autonomie.Efficace.
Pour
Son absence de cordon
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
floflo95
08/05/2020
France
super brosse à dnt
je connaissais déjà cet appareil à jets, Je l'utilise depuis le 21 juin 2017 , malheureusement il est tombé en panne soudènement .il ne s'allumait plus , pourtant les voyants de charge s'allumaient. Je ne peux plus m'en passer. J'ai retrouvé des gencives saines qui ne siagnels au lavage! Je recomande. Seul point négatif , le réservoir est un peu petit ...
Pour
super pour avoir des gencives qui ne saignent plus. est sur des dents déchaussées.
Contre
réservoir un peu petit
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Saba
03/09/2019
France
Acheteur vérifié
Micro jet super pratique
Super pratique; il prends peu de place et on l’emmène Partout, beau design, je ne m’en passe plus; je l’associe à ma brosse électrique Diamondclean pour un nettoyage parfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire
Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien, chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir des habitudes quotidiennes d'hygiène. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.philips.com/airfloss/faq.
Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.
Selon le réglage du jet