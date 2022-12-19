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  • Un triple jet pour une meilleure santé des gencives
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Arrêté

Philips SonicareAirFloss Ultra - modèle d'essai

HX8341/01

3.7
| (934) Avis
Un triple jet pour une meilleure santé des gencives
Philips Sonicare AirFloss Ultra**** est aussi efficace que le fil dentaire pour améliorer la santé des gencives (cliniquement prouvé).* D'ailleurs, jusqu'à 97 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire ayant essayé AirFloss Ultra ont observé une amélioration de la santé de leurs gencives.*
Voir tous les avantages

Conçu pour les personnes qui n'utilisent pas régulièrement de fil dentaire

Un triple jet pour une meilleure santé des gencives

  • 1 canule

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

Élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire***

AirFloss Ultra élimine jusqu'à 99,9 % de la plaque dentaire dans les zones nettoyées.***

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Technologie qui allie air et micro-gouttelettes

Nos résultats cliniquement prouvés ont été rendus possibles grâce à notre technologie exclusive associant de l'air à du bain de bouche ou à de l'eau pour nettoyer efficacement mais en douceur les espaces interdentaires et le sillon gingival.

Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Pour améliorer facilement le nettoyage interdentaire

Le nettoyage interdentaire est très important pour la santé bucco-dentaire. AirFloss permet de nettoyer facilement les espaces interdentaires, afin de prendre de bonnes habitudes. Au bout de trois mois d'utilisation d'AirFloss, 96 % des personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire continuaient à utiliser AirFloss quatre jours ou plus par semaine.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.7

sur 5

934

Avis

19/12/2022

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit

Produit très facile d'emploi que j'ai recommandé à mes patients quand j'étais en activité. Peu encombrant et pratique pour le voyage. Bonne autonomie.Efficace.

Pour

Son absence de cordon

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

08/05/2020

France

France

super brosse à dnt

je connaissais déjà cet appareil à jets, Je l'utilise depuis le 21 juin 2017 , malheureusement il est tombé en panne soudènement .il ne s'allumait plus , pourtant les voyants de charge s'allumaient. Je ne peux plus m'en passer. J'ai retrouvé des gencives saines qui ne siagnels au lavage! Je recomande. Seul point négatif , le réservoir est un peu petit ...

Pour

super pour avoir des gencives qui ne saignent plus. est sur des dents déchaussées.

Contre

réservoir un peu petit

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit AirFloss Ultra HX8431/01 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

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03/09/2019

France

France

Acheteur vérifié

Micro jet super pratique

Super pratique; il prends peu de place et on l’emmène Partout, beau design, je ne m’en passe plus; je l’associe à ma brosse électrique Diamondclean pour un nettoyage parfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HX8432/03 AirFloss Ultra - Microjet interdentaire

Oui, je recommande ce produit

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Mentions légales

  1. Lorsqu'il est utilisé avec une brosse à dents manuelle et du bain de bouche antibactérien, chez les patients souffrant d'une gingivite légère à modérée. AirFloss est conçu pour aider les personnes ne procédant pas régulièrement à un nettoyage interdentaire à acquérir des habitudes quotidiennes d'hygiène. Pour de plus amples informations, veuillez consulter www.philips.com/airfloss/faq.

  2. Les marques AirFloss Ultra et Pro recouvrent un même produit pouvant être nommé de différentes manières selon le pays et le canal de distribution.

  3. Selon le réglage du jet