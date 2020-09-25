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  • Taille compacte. Nettoyage précis.
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Arrêté

Philips Sonicare DiamondCleanTêtes de brosse compactes

HX6072/05

4.4
| (37) Avis | 94% recommandent ce produit
Taille compacte. Nettoyage précis.
La tête de brosse DiamondClean est idéale pour éliminer les taches en surface tout en offrant un nettoyage avancé, afin de révéler un sourire plus blanc et éclatant. Également excellente entre deux éclaircissements professionnels.
Voir tous les avantages
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Nettoyage avancé pour éliminer les taches et éclaircir les dents

Taille compacte. Nettoyage précis.

  • Lot de 2

  • Taille compacte

  • Clipsable

  • Nettoyage optimal, dents plus blanches

Des dents plus blanches en seulement une semaine

Des dents plus blanches en seulement une semaine

La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

Les brins en forme de losange permettent d'obtenir des dents 100 % plus blanche en 1 semaine

La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.

Conçue pour optimiser le mouvement sonique

Conçue pour optimiser le mouvement sonique

Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonique inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonique produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.4

sur 5

37

Avis

94%

recommandent ce produit

25/09/2020

España

España

La mejor limpieza dental

Nunca antes he conseguido en casa una limpieza dental tan buena

Pour

La profundidad de la limpieza

Contre

Que esté hecho en plástico, debería hacerse con materiales biodegradables

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Cabezales de cepillado sónicos compactos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Cabezales de cepillado sónicos compactos

05/10/2015

España

España

Acheteur vérifié

proporciona una limpieza excepcional

Producto excelente que proporciona una limpieza dental de muy alta calidad, superior a los cepillos de otras marcas que había utilizado hasta ahora

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Cabezales de cepillado sónicos compactos

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Cabezales de cepillado sónicos compactos

26/01/2016

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Qualità eccellente

Testine di evidente qualità, nulla a che vedere con le compatibili vendute in giro. Si spende di più ma alla "fine della fiera" si spende di meno

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Testine Mini per Philips Sonicare DiamondClean

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Testine Mini per Philips Sonicare DiamondClean

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