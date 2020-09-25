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Arrêté
HX3212/15
HX3212/24
HX9339/89
HX9379/89
HX9359/89
HX9369/89
HX9396/89
HX9393/93R1
Lot de 2
Taille compacte
Clipsable
Nettoyage optimal, dents plus blanches
La tête de brosse Philips Sonicare DiamondClean élimine jusqu'à 100 % de taches en plus en 7 jours seulement.
La zone d'élimination des taches de la DiamondClean composée de brins en forme de losange densément implantés élimine les taches en surface causées par la nourriture et les boissons. Vous constaterez que votre sourire est plus blanc (jusqu'à 100 %*) en seulement 7 jours.
Les têtes de brosse Philips Sonicare sont un élément central de notre technologie pour parvenir à plus de 31 000 mouvements par minute en associant une grande fréquence et une grande amplitude. Notre technologie sonique inégalée transmet la puissance du manche jusqu'à la pointe de la tête de brosse. Le mouvement sonique produit une action de fluides dynamiques qui pousse le liquide entre les dents et le long de la gencive, pour un nettoyage doux et efficace à chaque fois.
4.4
sur 5
37
Avis
94%
recommandent ce produit
La virus
25/09/2020
España
La mejor limpieza dental
Nunca antes he conseguido en casa una limpieza dental tan buena
Pour
La profundidad de la limpieza
Contre
Que esté hecho en plástico, debería hacerse con materiales biodegradables
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Cabezales de cepillado sónicos compactos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Cabezales de cepillado sónicos compactos
Man50
05/10/2015
España
Acheteur vérifié
proporciona una limpieza excepcional
Producto excelente que proporciona una limpieza dental de muy alta calidad, superior a los cepillos de otras marcas que había utilizado hasta ahora
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Cabezales de cepillado sónicos compactos
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Cabezales de cepillado sónicos compactos
Vincent
26/01/2016
Italia
Acheteur vérifié
Qualità eccellente
Testine di evidente qualità, nulla a che vedere con le compatibili vendute in giro. Si spende di più ma alla "fine della fiera" si spende di meno
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Testine Mini per Philips Sonicare DiamondClean
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit DiamondClean HX6072/07 Testine Mini per Philips Sonicare DiamondClean