    Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Philips Sonicare 4100 Brosse à dents rechargeable

      HX4043/52

      Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Passez facilement au brossage électrique avec la brosse à dents indispensable Philips Sonicare série 4000. Elle élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire qu'une brosse à dents manuelle

      Un soin essentiel pour des dents et gencives saines

      Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*

      • Élimine en douceur 5 fois plus de plaque dentaire
      • Capteur de pression
      • 4 modes de brossage
      • Fonction EasyStart
      • Autonomie de 21 jours
      Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*

      Élimine en douceur jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*

      Cette brosse à dents électrique est fournie avec notre tête de brosse W. Elle se compose de brins densément implantés pour éliminer jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*, tout en nettoyant vos dents en profondeur.

      Action de fluide Philips Sonicare

      Action de fluide Philips Sonicare

      Les brosses à dents Philips Sonicare nettoient et prennent soin de vos dents et de vos gencives avec douceur et efficacité en 31 000 mouvements. L'action fluide Philips Sonicare aide les brins à nettoyer en faisant passer le liquide entre les dents et le long des gencives.

      Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

      Protégez vos gencives avec notre capteur de pression

      Nous avons souvent tendance à trop forcer lors du brossage. C'est pourquoi cette brosse à dents Philips Sonicare est dotée d'un capteur optique intelligent qui détecte l'excès de pression. Si vous brossez trop fort, de légères vibrations vous rappelleront de réduire la pression pour mieux protéger vos gencives.

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Choisissez votre expérience de brossage idéale

      Profitez d'un nettoyage agréable grâce aux 4 réglages de brossage. Choisissez le mode Gentle ou Clean, puis sélectionnez l'une des deux intensités disponibles. Si vous préférez un nettoyage plus vigoureux ou désirez insister sur un endroit particulier, c'est possible.

      Passage facile au brossage électrique

      Passage facile au brossage électrique

      Le programme EasyStart de Philips Sonicare est conçu pour vous accompagner dans vos premiers pas avec une brosse à dents électrique. Le programme vous permet d'augmenter progressivement et en douceur la puissance de brossage au fil de vos 14 premières utilisations.

      Séances de brossage guidées

      Séances de brossage guidées

      Optimisez la durée de vos séances de brossage avec les minuteurs de nettoyage Philips Sonicare. Toutes les 30 secondes, le BrushPacer vous invite à nettoyer une nouvelle zone. Au bout de 2 minutes, le SmarTimer vous indique que votre session est terminée.

      Autonomie de 21 jours

      Autonomie de 21 jours

      Une seule charge offre jusqu'à 21 jours d'autonomie en utilisation classique, pour une routine de brossage encore plus pratique.

      Spécificités Techniques

      • Intensités

        Faible
        Pour les dents et gencives sensibles

      • Intensités

        Moyenne
        Pour un nettoyage quotidien

      • Alimentation

        Tension
        100-240 V

      • Spécificités techniques

        Batterie
        Rechargeable
        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        21 jours
        Type de batterie
        Lithium ION
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage <0,5 W (automatique au bout d'une minute)

      • Design et finition

        Couleur
        Noir

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Indicateur d'autonomie
        Une icône lumineuse indique le niveau de batterie
        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Compatibilité du manche
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Minuteur
        SmarTimer et QuadPacer

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 brosse à dents rechargeable 4100
        Étui de voyage
        1
        Tête de brosse
        1 W Optimal White
        Chargeur
        1

      • Performances de brossage

        Élimination de la plaque dentaire
        Élimine jusqu'à 5 fois plus de plaque dentaire*

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        Gum Health
        Masse délicatement vos gencives

      par rapport à une brosse à dents manuelle

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits d'hygiène bucco‐dentaire (116.0KB)
