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    • Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare. Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare. Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.

      Philips Sonicare 4100 Series Brosse à dents électrique

      HX3689/41

      Évaluation globale / 5
      • Avis Avis

      Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.

      La technologie sonique associée à notre action de brossage élimine les taches en douceur, pour des dents naturellement plus blanches à chaque brossage.

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      4100 Series
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      4100 Series

      Brosse à dents électrique

      total

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      Terracycle OHC

      Vous pouvez désormais recycler vos têtes de brosse à dents at philips.

      Recyclez maintenant

      Dites adieu au brossage manuel : adoptez Philips Sonicare.

      Aide vos dents à retrouver leur blancheur à chaque brossage

      • Technologie Philips Sonicare
      • QuadPacer et SmarTimer
      • Design ergonomique ultracompact
      • Autonomie de 14 jours
      Aide vos dents à retrouver leur blancheur à chaque brossage

      Aide vos dents à retrouver leur blancheur à chaque brossage

      La brosse à dents électrique Sonicare dotée de la technologie sonique avancée élimine en douceur les tâches, pour des dents naturellement plus blanches à chaque utilisation.

      Le capteur de pression protège vos dents et gencives

      Le capteur de pression protège vos dents et gencives

      Le capteur de pression intégré détecte automatiquement la pression que vous appliquez, vous avertit et réduit automatiquement les vibrations de la brosse à dents pour protéger vos gencives. La brosse à dents émet des impulsions sonores pour vous rappeler de réduire la pression. 7 personnes sur 10 ont trouvé que cette fonction les aidait à mieux se brosser les dents.

      Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

      Optimisez votre brossage avec le SmarTimer et QuadPacer

      La fonction SmarTimer de 2 minutes et la fonction QuadPacer de 30 secondes vous guident pour vous encourager à vous brosser les dents pendant la durée recommandée dans toutes les zones de votre bouche afin d'obtenir un nettoyage complet.

      Choisissez entre 2 niveaux d’intensité

      Choisissez entre 2 niveaux d’intensité

      Choisissez entre 2 niveaux d’intensité pour un brossage plus confortable.

      Our unique technology brings you a powerful yet gentle clean

      Our unique technology brings you a powerful yet gentle clean

      Les puissantes vibrations des brins propulsent les micro-bulles dans les espaces interdentaires et le long des gencives, pour une expérience rafraîchissante. Vous obtiendrez l'équivalent de deux mois de brossage manuel en seulement 2 minutes.* Les 31 000 mouvements par minute brossent vos dents en douceur, fragmentent la plaque dentaire puis la balayent, pour un nettoyage quotidien exceptionnel.

      Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

      Pour toujours savoir quand remplacer vos têtes de brosse

      Toutes les têtes de brosse finissent par s'user avec le temps. C'est pourquoi il est conseillé de les surveiller afin de s'assurer qu'elles permettent un brossage optimal. Notre technologie BrushSync mémorise depuis combien de temps vous utilisez votre tête de brosse, et la pression que vous exercez. Un rappel de remplacement BrushSync™ sur le manche et un bref signal sonore vous indiquent qu'il est temps de la remplacer.

      Longue autonomie de 14 jours

      Longue autonomie de 14 jours

      Grâce à une autonomie pouvant atteindre 14 jours, les charges sont moins fréquentes.

      Moins d'usages uniques, plus de recyclage.

      Moins d'usages uniques, plus de recyclage.

      L’ambition de Philips est de réduire les déchets électroniques. L’un des moyens d’y parvenir est de réduire le nombre d’adaptateurs que nous mettons sur le marché. Ces produits sont livrés sans adaptateur secteur parce que nous nous sommes engagés à réduire les déchets électroniques.

      Spécificités Techniques

      • Alimentation

        Tension
        DC5V

      • Spécificités techniques

        Autonomie (de la charge maximale à la décharge totale)
        14 jours**
        Batterie
        Rechargeable
        Type de batterie
        Lithium ION
        Consommation d'énergie
        Veille sans affichage <0,5 W

      • Design et finition

        Couleur
        Rose paradisiaque prismatique

      • Entretien

        Garantie
        Garantie 2 ans

      • Facile d'utilisation

        Système de tête de brosse
        Têtes de brosse faciles à clipser
        Manche
        Design ergonomique ultracompact
        Indicateur d'autonomie
        Témoin lumineux indiquant le niveau de la batterie
        Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync
        • Indicateur de remplacement
        • Pour toujours savoir quand
        • remplacer les têtes de brosse
        • L'icône de rappel s'allume
        • pour garantir des résultats optimaux

      • Accessoires inclus

        Manche
        1 Série 4100
        Têtes de brosse
        1 W Optimal White
        Chargeur
        1

      • Performances de brossage

        Performances
        Aide vos dents à retrouver leur blancheur à chaque brossage
        Minuteur
        Quadpacer et SmarTimer
        Indicateur de pression
        Le manche vibre pour alerter l’utilisateur

      • Modes

        Clean
        Pour un nettoyage quotidien exceptionnel
        2 intensités
        • Fort
        • Faible

      • Technologie de capteur intelligent

        Capteur de pression
        Vous alerte lorsque vous vous brossez trop fort
        Rappel de remplacement de la tête avec la technologie BrushSync
        • Pour toujours savoir quand
        • remplacer les têtes de brosse

      Badge-D2C

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      Notation globale

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      • Données sur fichier.
      • *Sur la base de deux séances de brossage de deux minutes chaque jour, en mode standard.

      Consignes de tri (InfoTri)

      Produits d’hygiène bucco‐dentaire (116.0KB)
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      *Applicable uniquement pour les produits de soins corporels, puériculture et les appareils domestiques.

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