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Nettoyage des surfaces visibles des dents et élimination de la plaque dentaire et interdentaire grâce à la tête active
4.7
sur 5
26
Avis
88%
recommandent ce produit
youtih
16/10/2011
France
excellent pratique et économique
Très pratique car rechargeables Très économique Très facile d'utilisation Nettoyage très simple Je recommande fortement
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Rechargeable toothbrush
Ingeniero2000
11/08/2020
España
Acheteur vérifié
Cómodo y duradero...
Tengo muchos años con mi cepillo el cual utilizó a diario y es muy fácil y práctico en su uso además de proporcionar la limpieza perfecta que busco, diseño elegante y ergonómico
Pour
Calidad y elegancia
Contre
Cuesta conseguir los recambios del cepillo
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
colo00
20/02/2016
España
Relacion calidad - precio - Muy Buena
Hace su función perfectamente. No he tenido problemas y llevo muchos años utilizando
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Sensiflex HX1610/02 Cepillo dental recargable