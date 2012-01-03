ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Photo d’un produit unique
  • Photo de la télécommande
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo d’un produit unique
  • Photo de la télécommande
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative
  • Photo de produit alternative

Arrêté

Home Cinéma 5 enceintes

HTS3551/12

4.8

| (5) Avis | 100% recommandent ce produit

Son Surround cinématographique

Plongez au cœur du cinéma sans quitter votre salon ! Redécouvrez l'expérience Home Cinéma grâce à ces enceintes puissantes et leurs doubles basses exceptionnelles, la prise en charge du suréchantillonnage HDMI 1080p haute définition et la lecture des disques Blu-ray.

Voir tous les avantages

grâce à la technologie Blu-ray

Son Surround cinématographique

  • Blu-ray

Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées

Accédez en toute simplicité à vos vidéos YouTube et photos Picasa préférées

Visionnez des vidéos YouTube et des photos depuis Picasa directement sur votre téléviseur. Profitez d'une vaste collection de vidéos en ligne sur un écran plus grand, sans même avoir à allumer votre ordinateur. Il vous suffit de connecter votre lecteur Blu-ray ou votre Home Cinéma à Internet, que ce soit au moyen d'une connexion sans fil Wi-Fi ou en branchant un câble sur le connecteur LAN, pour profiter pleinement des contenus de YouTube et Picasa.

Enceintes puissantes avec double caisson de basses pour un son remarquable

Enceintes puissantes avec double caisson de basses pour un son remarquable

Enceintes puissantes avec système Bass Reflex et double caisson de basses pour optimiser les basses fréquences et restituer des basses profondes. Vous serez en mesure d'entendre les moindres murmures et les rugissements les plus rauques.

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Dolby TrueHD et DTS-HD pour un son Surround haute fidélité

Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential restituent le son de haute qualité des disques Blu-ray. Le son est en tout point identique à la maquette studio : vous entendez donc ce que les créateurs souhaitaient vous faire entendre. Les technologies Dolby TrueHD et DTS-HD Master Audio Essential améliorent ainsi votre expérience de la haute définition.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.8

sur 5

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

03/01/2012

France

France

excellent

Je l'ai depuis 1 mois maintenant et j'en suis très content. Ses points fort:-super rapide au démarrage et à la reconnaissance des disques -très bonne compatibilité de formats -très bonne image blu-ray -très silencieux Ses points faibles:-image dvd bonne, mais pas extraordinaire

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3551 Home Cinéma 5 enceintes

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3551 Home Cinéma 5 enceintes

10/04/2013

Nederland

Nederland

Acheteur vérifié

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3551 5.1 home cinema

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3551 5.1 home cinema

10/04/2013

Nederland

Nederland

dit product heeft goede eigenschappen

ik ben over dit product zeer tevreden een echte aanrader

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3551 5.1 home cinema

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HTS3551 5.1 home cinema

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles, selon mes préférences et mon comportement, au sujet des produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désabonner à tout moment en toute facilité !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Pour effectuer la mise à niveau et accéder à YouTube et Picasa, visitez www.philips.com/support

  2. Seulement pour les modèles compatibles Wi-Fi. Pour plus de renseignements, reportez-vous aux spécifications du produit.