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HTS3551/12
Arrêté
Le son et l'image vidéo ne sont pas synchronisés sur mon Home Cinema Philips
Un dossier « BUDA » apparait sur ma clé USB lorsque qu’elle est connectée à mon Home Cinema Philips
Impossible d’accéder à la fonction BD-Live de mon Home Cinema Philips
Les sous-titres de mon DivX ne s’affichent pas sur mon Home Cinema Philips
Le message UPG MCU s’affiche sur mon Home Cinema Philips
Mon lecteur Philips ne lit pas un fichier .MKV
La touche des sous-titres de la télécommande de mon lecteur ne fonctionne pas
Le contenu BD-Live met du temps à charger sur mon lecteur Philips
J'ai oublié le mot de passe de mon appareil Philips
La lecture dans YouTube Leanback™ et Picasa™ sur mon produit est de mauvaise qualité
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