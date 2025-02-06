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  • Savourez des smoothies veloutés avec un nettoyage sans effort
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Série 5000Blender/mixeur

HR3034/00

4.8
| (72) Avis | 92% recommandent ce produit
Savourez des smoothies veloutés avec un nettoyage sans effort
Le blender Philips série 5000 avec moteur de 1 200 W vous permet de transformer les ingrédients les plus durs, tels que les fruits surgelés et les noix, en smoothies parfaitement lisses. Et grâce au réglage de nettoyage, le processus est ultra-simple du début jusqu'à la fin.
Voir tous les avantages

33 % de puissance en plus* avec la technologie ProBlend Plus

Savourez des smoothies veloutés avec un nettoyage sans effort

  • Technologie ProBlend Plus

  • Moteur ProBlend Plus de 1 200 W

  • Smoothies onctueux aux fruits surgelés

  • Accessoire broyeur en inox

Le moteur ProBlend Plus de 1 200 W mixe les ingrédients les plus durs

Le moteur ProBlend Plus de 1 200 W mixe les ingrédients les plus durs

Les 33 % de puissance supplémentaire* permettent de préparer des boissons, des soupes et des sauces veloutées, même à partir des ingrédients les plus durs, comme les fruits congelés, les glaçons et les noix.

Nouvelles lames ProBlend Plus pour une texture lisse et onctueuse

Nouvelles lames ProBlend Plus pour une texture lisse et onctueuse

Les lames allongées sont plus longues et plus épaisses pour piler et mixer les ingrédients les plus durs.

Bol en verre rainuré ProBlend Plus pour une circulation parfaite

Bol en verre rainuré ProBlend Plus pour une circulation parfaite

Les rainures dans le verre dirigent vos ingrédients vers le vortex pour une circulation optimale et des résultats parfaits.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.8

sur 5

72

Avis

92%

recommandent ce produit

2
1

06/02/2025

France

France

Je l'adore

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Mixeur super facile d'utilisation, performant et ergonomique. Très facile à nettoyer tout ce démonte facilement. Le récipient est super costaud et en verre je pense que sa dure plus longtemps que les versions en plastique. Il est parfait pour des smothies ou même les soupes pour bébé.

Cet avis concerne le produit Blender série 5000 HR3040/00

Date of Use 2025-01-30

Cet avis concerne le produit Blender série 5000 HR3040/00

Date of Use 2025-01-30

15/10/2024

France

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Produit très simple d’utilisation, fonctionne parfaitement bien . Je l’ai testé en faisant une soupe de carottes et butternut. J’ai filmé pour ma communauté instagram !

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Super produit. Très simple à utiliser. Très jolie au niveau de l’esthétique je suis agréablement surprise sur la simplicité du blender pour l’utilisation. J’ai réaliser une soupe, et bien évidemment filmer pour insta. Lavage facile, à l’air d’être un bon produit dans le temps.

Cet avis concerne le produit Blender série 5000 HR3040/00

Date of Use 2024-10-09

Cet avis concerne le produit Blender série 5000 HR3040/00

Date of Use 2024-10-09

08/10/2024

France

France

Un indispensable dans ma cuisine donc autant qu'il soit de qualité comme celui ci 😍

[Cet avis a été recueilli en réponse à une offre.] Franchement, depuis que j’ai le blender Philips Série 5000, il a changé ma routine en cuisine. Je l’utilise quasiment tous les jours. Avec son moteur puissant, il n’y a vraiment rien qui lui résiste : que ce soit des fruits congelés, des légumes plus durs, ou même des noix, il les mixe en un rien de temps. J’ai même essayé des recettes de soupes et de purées maison, et le résultat est toujours super lisse et onctueux, sans aucun morceau. Pareil pour les pâtes à gâteau ou pâte à crêpes, lisse et sans grumeaux 👌 Ce que j’apprécie vraiment, c’est qu’il est hyper facile à utiliser. On n’a pas besoin de jongler entre mille fonctions compliquées, c’est simple et efficace. Et le gros plus : le nettoyage auto en une seule touche. Ça me fait gagner un temps fou, surtout quand je suis pressée. Plus besoin de démonter l’appareil et de tout laver à la main. Il se nettoie quasiment tout seul. C'est un blender polyvalent et costaud, il fait clairement le travail et sans prise de tête ! La qualité des matériaux utilisés est magnifique ! Je ne pouvais pas trouver mieux.

Cet avis concerne le produit Blender série 5000 HR3040/00

Date of Use 2024-09-29

Cet avis concerne le produit Blender série 5000 HR3040/00

Date of Use 2024-09-29

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