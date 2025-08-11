Termes recherchés
Panier
Votre panier ne contient aucun élément.
HR2670/01
Des smoothies fraîchement préparés en tout lieu, à tout moment
Faites-vous un smoothie chaque jour avec le blender ultra-compact Philips Blend & Go série 3000. Préparez des milkshakes et autres boissons parfaitement lisses directement dans la gourde, puis fermez avec le couvercle anti-fuites et partez !Voir tous les avantages
Si vous êtes éligible au remboursement de la TVA sur les appareils médicaux, vous pouvez en profiter sur ce produit. Le montant de la TVA sera déduit du prix indiqué ci-dessus. Vous trouverez tous les détails dans votre panier.
Blenders
total
recurring payment
Mixez des ingrédients frais grâce à la technologie ProBlend unique. Le moteur durable de 350 W, la gourde robuste Blend & Go et les lames en inox disposées en étoile s'associent pour produire des mixages parfaitement lisses en quelques secondes.
Mixez les smoothies de votre choix grâce à un moteur robuste et durable, idéal pour une utilisation quotidienne.
Les rainures le long de la gourde Blend & Go redirigent les ingrédients vers les lames, pour un mixage plus fin et uniforme.
Un design pensé pour les modes de vie sains et actifs. Le mixage se fait directement dans la gourde robuste et stylée de 600 ml. Il vous suffit ensuite de retirer les lames et de fixer le couvercle anti-fuites pour prendre votre smoothie avec vous, quelle que soit votre destination.
Savourez des smoothies sains et lisses tous les jours. Les lames en inox ProBlend mixent tous les ingrédients à la perfection.
Deux vitesses différentes, réduite pour les ingrédients tendres, élevée pour les fruits durs et la glace.
L'ensemble lames se dévisse pour un rinçage sous le robinet ou un passage au lave-vaisselle.
Les pièces amovibles sont compatibles lave-vaisselle pour faciliter le quotidien.
Caractéristiques générales
Caractéristiques techniques
Fonction de sécurité
Solidité
Pays d'origine
Notre site s'affiche mieux sur la dernière version d'Microsoft Edge, Google Chrome ou Firefox.