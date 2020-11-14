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Arrêté

Têtes de rasoir

HQ9/51

4.3

| (120) Avis | 92% recommandent ce produit

Un rasage de près durable

Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre HQ9/51 tous les 2 ans.

Voir tous les avantages

Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • 3 têtes

Têtes de rechange pour rasoirs PowerTouch

Têtes de rechange pour rasoirs PowerTouch

Les têtes de rechange HQ9 sont compatibles avec les rasoirs PowerTouch (PT9xx) et AquaTouch (AT9xx).

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

Spécificités Techniques

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Notation globale

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4.3

sur 5

120

Avis

92%

recommandent ce produit

14/11/2020

France

France

Acheteur vérifié

Excellent produit par son efficacité

Têtes de rasage très efficace. Malgré la barbe dure épissé et brune le rasage est impeccable. Rasage très efficace.

Pour

Pratique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Date d'utilisation 2019-10-14

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Date d'utilisation 2019-10-14

30/10/2020

France

France

Acheteur vérifié

digne de confiance

ce produit qui fait partie d'un de vos essai ma particulièrement enchanté et j'ai apprécié la diffèrence avec mon ancienne tête; rasage parfait , et souplesse a apprécier.

Contre

néant

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Date d'utilisation 2020-09-30

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Date d'utilisation 2020-09-30

26/10/2020

France

France

Produit parfait

Rien a dire produit parfait qui dure dans le temps

Contre

prix

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Date d'utilisation 2018-10-26

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage

Date d'utilisation 2018-10-26

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