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Arrêté
Un rasage de près durable
Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre HQ9/51 tous les 2 ans.
3 têtes
Les têtes de rechange HQ9 sont compatibles avec les rasoirs PowerTouch (PT9xx) et AquaTouch (AT9xx).
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.
4.3
sur 5
120
Avis
92%
recommandent ce produit
EnzoCVT
14/11/2020
France
Acheteur vérifié
Excellent produit par son efficacité
Têtes de rasage très efficace. Malgré la barbe dure épissé et brune le rasage est impeccable. Rasage très efficace.
Pour
Pratique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Date d'utilisation 2019-10-14
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Date d'utilisation 2019-10-14
30/10/2020
France
Acheteur vérifié
digne de confiance
ce produit qui fait partie d'un de vos essai ma particulièrement enchanté et j'ai apprécié la diffèrence avec mon ancienne tête; rasage parfait , et souplesse a apprécier.
Contre
néant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Date d'utilisation 2020-09-30
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Date d'utilisation 2020-09-30
kirikou77
26/10/2020
France
Partie de promotion
Produit parfait
Rien a dire produit parfait qui dure dans le temps
Contre
prix
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Date d'utilisation 2018-10-26
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit PowerTouch HQ9/50 têtes de rasage
Date d'utilisation 2018-10-26