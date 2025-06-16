Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
4.6
sur 5
14
Avis
93%
recommandent ce produit
nkza13
16/06/2025
France
rasoir Philips des produits de qualité
super content de votre produit qui m'a duré au moins 15 ans. sans aucune panne, superbe prise en main, utilisation super utile sur secteur, quand j'ai oublié de le charger la veille je reste pour cela fidèle à votre marque
Pour
produit de qualité dure dans le temps y compris la batterie
Contre
cable de branchement, pvc écaillé dans le temps 15 ans
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHAVER 3HD FUSION SEALED
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit SHAVER 3HD FUSION SEALED
TMD49
25/10/2017
France
Robuste et efficace
J'utilise ce rasoir depuis 13 ans et je change juste les lames. Le prix des lames est relativement cher mais je ne suis pas sûr que les nouveaux rasoirs soit aussi fiables.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoir électrique
k20b
02/08/2016
France
Bon rasoir
Rasoir précis avec une bonne batterie qui tiens pas mal de temps. Facile a nettoyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoir électrique
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.