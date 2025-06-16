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  • Pour un rasage de près et rapide
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ8150/16

4.6
| (14) Avis | 93% recommandent ce produit
Pour un rasage de près et rapide
Les têtes de rasage Speed-XL sont très perfectionnées et offrent jusqu'à 50 % de surface de rasage* en plus pour un rasage rapide et de très près. *Comparé aux têtes de rasage rotatives classiques.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

50 % de surface de rasage en plus

Pour un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Têtes de rasage Speed-XL pour un rasage de près et rapide

Les trois anneaux des têtes de rasoir offrent 50 % de surface de rasage en plus, pour un rasage de près, rapide et efficace. *Comparés aux têtes de rasoir rotatives classiques.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

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4.6

sur 5

14

Avis

93%

recommandent ce produit

3
2

16/06/2025

France

France

rasoir Philips des produits de qualité

super content de votre produit qui m'a duré au moins 15 ans. sans aucune panne, superbe prise en main, utilisation super utile sur secteur, quand j'ai oublié de le charger la veille je reste pour cela fidèle à votre marque

Pour

produit de qualité dure dans le temps y compris la batterie

Contre

cable de branchement, pvc écaillé dans le temps 15 ans

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHAVER 3HD FUSION SEALED

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SHAVER 3HD FUSION SEALED

25/10/2017

France

France

Robuste et efficace

J'utilise ce rasoir depuis 13 ans et je change juste les lames. Le prix des lames est relativement cher mais je ne suis pas sûr que les nouveaux rasoirs soit aussi fiables.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoir électrique

02/08/2016

France

France

Bon rasoir

Rasoir précis avec une bonne batterie qui tiens pas mal de temps. Facile a nettoyer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ8150/16 Rasoir électrique

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Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 