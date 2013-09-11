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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7390/17

4.2
| (199) Avis | 88% recommandent ce produit
La passion de la perfection
« Je vis à 100 à l'heure. Pour pouvoir être en pôle position tous les matins, je dois pouvoir compter sur l'efficacité de mes collaborateurs au travail et l'efficacité de mon rasoir Philips à la maison. » Nico Rosberg, pilote de Formule 1 pour l'écurie AT&T Williams.
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Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rase les poils les plus courts

La passion de la perfection

  • Design AT&T Williams

Conçu en étroite collaboration avec AT&T Williams

Ce rasoir Formule 1 exceptionnel a été conçu en collaboration avec AT&T Williams.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Le rasoir Philips est doté de têtes ultra-fines équipées de fentes pour raser les poils longs et de trous pour raser les poils les plus courts.

Têtes de rasoir confortables

Têtes de rasoir confortables

Respectueuses de la peau, ces têtes de rasage Philips offrent un contact optimal avec la peau pour un rasage agréable.

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4.2

sur 5

199

Avis

88%

recommandent ce produit

11/09/2013

France

France

Acheteur vérifié

excellent rapport qualité/prix

Simple d'utilisation, beau design, le plus ce sont les voyants de charge (minimun, et totale).

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7390/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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25/10/2011

France

France

Entière satisfaction

Je trouve ce produit d'excellente qualité. Il est efficace et rapide, simple d'utilisation et d'entretien.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7390/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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16/10/2011

France

France

Grande satisfaction

Excellente prise en main, très silencieux, rasage de près et douceur de la coupe, entretien facile sous l'eau du robinet, temps de rasage rapide, pas d'irritation de la peau, temps de recharge très rapide.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7390/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

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  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 