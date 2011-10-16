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Arrêté
Système de coupe de précision
Ce rasoir Philips est doté de têtes ultrafines avec fentes pour le rasage des poils longs et orifices pour le rasage des poils les plus courts.
S'adapte automatiquement à toutes les courbes du visage et du cou.
Le profil adapté de ces têtes de rasoir Philips permet un contact doux avec la peau pour un rasage en tout confort.
3.9
sur 5
49
Avis
83%
recommandent ce produit
CM75016
16/10/2011
France
excellent produit, utilisation très agréable
J'apprécie particulièrement l'autonomie. J'ai acheté ce produit en remplacement d'un rasoir Philips de 1980, utilisé quotidiennement; les têtes commençaient à vieillir, et il était devenu un peu bruyant.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique
sebas
09/10/2011
France
ce produit possède de grandes qualités
Je suis très content de mon rasoir Phillips. Il est ergonomique et permet un rasage efficace. Le temps de recharge de la batterie est assez long (environ 12 heures…).
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7340 Rasoir électrique
glabro
02/09/2012
Italia
buon prodotto
da vecchio utilizzatore di questi rasoi confermo la sua buona qualità in generale e la rasatura migliorata rispetto al mio precedente rasoio.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7340/16 Electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.