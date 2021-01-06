Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
Version secteur
La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.
Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
4.1
sur 5
63
Avis
81%
recommandent ce produit
corinne D.
06/01/2021
France
Acheteur vérifié
bon rasoir
Bon rasoir, M. s'en sert tous les jours et ne s'en plaint pas, rasage parfait
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
lardenas81
16/07/2012
France
très bon produit
Il est très simple d'utilisation, facile a nettoyer.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Miaou29
23/10/2011
France
Ce produit possède déjà de bonnes performances.
Ce rasoir est mon tout premier et je l'ai acheté hier. Après l'avoir utilisé pour la première fois ce matin (c'était ma première fois avec un rasoir électrique sans me couper), j'en conclus que c'est un appareil répondant à mes attentes (un de mes proches en avait un semblable) et il est vrai que c'est un régal de s'en servir car il est très confortable et est très silencieux par rapport à un rasoir électrique conventionnel. Toutefois, ce qui me déçois un peu, c'est la fragilité de l'engin car il est par mégarde tombé du meuble ou je l'entrepose habituellement. Le résultat est qu'une des têtes est mal mise (je ne l'ai pas testé ensuite mais j'espère que cela ne perturbera pas le fonctionnement du rasoir. Enfin, je recommande ce rasoir pour tous ceux qui ont assez de se couper avec des rasoirs manuels.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique