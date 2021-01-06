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  • Douceur et précision
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7300/16

4.1
| (63) Avis | 81% recommandent ce produit
Douceur et précision
Entièrement lavable, ce rasoir peut être rincé sous l'eau après chaque utilisation pour un rasage précis et confortable au quotidien.
Voir tous les avantages

Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

  • Version secteur

Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

Tondeuse rétractable avec mécanisme à ressort

La tondeuse rétractable ultralarge est idéale pour l'entretien des pattes et de la moustache.

Technologie Super Lift&Cut

Technologie Super Lift&Cut

Le système à double lame de ce rasoir électrique redresse les poils afin de les couper au plus près.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

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4.1

sur 5

63

Avis

81%

recommandent ce produit

06/01/2021

France

France

Acheteur vérifié

bon rasoir

Bon rasoir, M. s'en sert tous les jours et ne s'en plaint pas, rasage parfait

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

16/07/2012

France

France

très bon produit

Il est très simple d'utilisation, facile a nettoyer.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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23/10/2011

France

France

Ce produit possède déjà de bonnes performances.

Ce rasoir est mon tout premier et je l'ai acheté hier. Après l'avoir utilisé pour la première fois ce matin (c'était ma première fois avec un rasoir électrique sans me couper), j'en conclus que c'est un appareil répondant à mes attentes (un de mes proches en avait un semblable) et il est vrai que c'est un régal de s'en servir car il est très confortable et est très silencieux par rapport à un rasoir électrique conventionnel. Toutefois, ce qui me déçois un peu, c'est la fragilité de l'engin car il est par mégarde tombé du meuble ou je l'entrepose habituellement. Le résultat est qu'une des têtes est mal mise (je ne l'ai pas testé ensuite mais j'espère que cela ne perturbera pas le fonctionnement du rasoir. Enfin, je recommande ce rasoir pour tous ceux qui ont assez de se couper avec des rasoirs manuels.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit 7000 Series HQ7300 Rasoir électrique

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