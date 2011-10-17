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  • Douceur et précision
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7290/16

3.8
| (8) Avis
Douceur et précision
Ce nouveau rasoir Philips est précis et simple à utiliser. Précis : il vous garantit un rasage de près grâce à sa technologie avancée. Pratique : il se rince facilement sous l'eau.
Voir tous les avantages

Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.

Rasoir lavable

Étanche, ce rasoir Philips se rince facilement sous le robinet.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

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3.8

sur 5

8

Avis

3
1

17/10/2011

France

France

Indispensable

Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

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16/10/2011

France

France

POSITIVE

Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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26/08/2013

France

France

un bon produit pour un bon rasage

une jolie présentation , mais une ergonomie un peu en de ça. un produit de qualité comme le sont souvent les produits de la marque.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique

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