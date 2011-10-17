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Arrêté
HQ7290/16
Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.
Étanche, ce rasoir Philips se rince facilement sous le robinet.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
3.8
sur 5
8
Avis
PhilPhil
17/10/2011
France
Indispensable
Premier rasoir électrique que j'achète, ce rasoir procure un rasage confortable et efficace. Son entretien est simple et son autonomie impressionnante !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
domi1a64
16/10/2011
France
POSITIVE
Un vrai plaisir le matin.. Avant, c'était une corvée que de se raser le matin, maintenant ce n"est plus le cas bien au contraire. MERCI PHILPS
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
sirfrk
26/08/2013
France
un bon produit pour un bon rasage
une jolie présentation , mais une ergonomie un peu en de ça. un produit de qualité comme le sont souvent les produits de la marque.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7290/17 Rasoir électrique