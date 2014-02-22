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  • Douceur et précision
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7160/16

3.8
| (4) Avis
Douceur et précision
Ce rasoir est équipé du système unique de coupe très précis. Il possède des têtes de rasoir ultrafines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour les poils plus courts. Il est entièrement lavable.
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Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

Têtes flottantes individuelles

Têtes flottantes individuelles

Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.

Système de coupe de précision

Système de coupe de précision

Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

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3.8

sur 5

4

Avis

4
1

22/02/2014

France

France

Toujour fidèle depuis 8 ans !

Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique

02/06/2012

België

België

rasage impeccable

simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique

09/10/2011

Nederland

Nederland

prima te hanteren

lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat

Oui, je recommande ce produit

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