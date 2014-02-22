Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
HQ7160/16
Les lames effilées de votre rasoir Philips sont au plus près de votre peau, pour un rasage exceptionnel.
Ce rasoir électrique est doté de têtes ultra-fines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour le rasage des poils les plus courts.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
3.8
sur 5
4
Avis
sbeube02
22/02/2014
France
Toujour fidèle depuis 8 ans !
Je possède ce rasoir depuis maintenant 8 ans, la qualitée est extraordinaire, je n'ai jamais changé les tètes ni la batterie. Un rasoir super !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/17 Rasoir électrique
marcbg
02/06/2012
België
rasage impeccable
simplicité d'utilisation, très beau d'estétique,autonomie de la batterie et systeme de charge impeccable.
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/16 Rasoir électrique
wimpie
09/10/2011
Nederland
prima te hanteren
lekker om mee te nemen op vakantie en neemt geen ruimte in. Dus aan te bevelen die vaak op reis gaan.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7160/17 Elektrisch scheerapparaat