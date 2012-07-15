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  • Douceur et précision
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Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7140/17

4
| (21) Avis | 86% recommandent ce produit
Douceur et précision
Ce rasoir est équipé du système unique de coupe très précis. Il possède des têtes de rasoir ultrafines avec des fentes pour le rasage des poils longs et des trous pour les poils plus courts. Il est entièrement lavable.
Voir tous les avantages

Rase les poils les plus courts

Douceur et précision

Technologie Super Lift & Cut

Technologie Super Lift & Cut

Le système à deux lames de ce rasoir électrique soulève le poil pour raser en tout confort et de très près.

Rasoir lavable

Étanche, ce rasoir Philips se rince facilement sous le robinet.

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

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4.0

sur 5

21

Avis

86%

recommandent ce produit

15/07/2012

France

France

excellent produit

ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

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Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver

09/10/2011

Nederland

Nederland

Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving

volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

09/10/2011

Nederland

Nederland

heel fijn apparaat

na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat

Oui, je recommande ce produit

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