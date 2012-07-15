Payez plus tard avec Klarna
Arrêté
La tondeuse rétractable ultralarge est parfaite pour l'entretien des pattes et de la moustache.
Étanche, ce rasoir Philips se rince facilement sous le robinet.
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
4.0
sur 5
21
Avis
86%
recommandent ce produit
jumbo
15/07/2012
France
excellent produit
ce produit que je ne devais utiliser qu'occasionnellement est devenu mon outil de tous les jours . Son autonomie permet de partir en voyage sans souci ou presque. son entretien est de plus très simple et facile.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/17 Electric shaver
ainoe
09/10/2011
Nederland
Scheert zeer goed, is zeer goed schoon te houden en heeft een mooie vormgeving
volkomen tevreden over dit apparaat, ik zou niet weten wat er niet in orde is. het opbergzakje vind ik een beetje te krap, zou wat ruimer en luxer kunnen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
kruimeltje
09/10/2011
Nederland
heel fijn apparaat
na jaren gebruik te hebben gemaakt voor mijn vorige scheerapparaat (ook van Philips) nu een heel mooi nieuw apparaat.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7140/16 Elektrisch scheerapparaat