ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Rasage précis tout en confort
  • Rasage précis tout en confort

Arrêté

Shaver series 3000Rasoir électrique

HQ7120/17

3.8
| (17) Avis | 87% recommandent ce produit
Rasage précis tout en confort
Ce rasoir est doté du système exclusif de coupe de précision. Il est équipé de têtes ultra minces avec fentes pour les longs poils et avec trous pour les poils les plus courts.
Voir tous les avantages
Philips Grooming No1 Number 1 Brand logo [master-bff38b4a4b484febb6ceb2d500a5c33c] [com-mig]

n°1 mondial des marques de rasoirs électriques1

Rasage des poils même les plus courts

Rasage précis tout en confort

Système Reflex Action

Système Reflex Action

Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.

Rase les poils les plus courts

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Rechercher une pièce détachée ou un accessoire

Accéder à Pièces détachées et accessoires

Pièces de rechange et accessoires

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

3.8

sur 5

17

Avis

87%

recommandent ce produit

14/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Just what I needed

Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used

Pour

Good value,

Contre

Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

09/07/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

The product is superb

Close shave without the burn easy to clean and battery last ages

Pour

Close smooth shave

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

26/03/2020

United Kingdom

United Kingdom

Acheteur vérifié

Very close shave very happy with it

Very happy with razor would be happy recommend it clean shave

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver

Consignes de tri (InfoTri)

Produits de soin masculin

Télécharger

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.
Mentions légales

  1. Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024. 