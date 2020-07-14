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Arrêté
Suit automatiquement les courbes de votre visage et de votre cou.
Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.
3.8
sur 5
17
Avis
87%
recommandent ce produit
Tony-----58
14/07/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
Just what I needed
Recommend to men and women who grow beards. Good clean shave achieved every time , clippers are handy for longer hair, unit is easy to clean and is water proof. Replacement for existing Phillips shaver Phillips however have the worst product registration website that I have ever used
Pour
Good value,
Contre
Afore mentioned website, need to register to get extended warranty but not easy
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
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Puckerpete
09/07/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
The product is superb
Close shave without the burn easy to clean and battery last ages
Pour
Close smooth shave
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
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Mick of QPR
26/03/2020
United Kingdom
Acheteur vérifié
Very close shave very happy with it
Very happy with razor would be happy recommend it clean shave
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit Shaver series 3000 HQ7120/16 Electric shaver
Source: Euromonitor International Limited, volume des ventes au détail, à partir de la définition de la catégorie rasoirs pour le corps, données 2024, recherche effectuée en octobre 2024.