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Arrêté

têtes de rasage

HQ5/31

4.2

| (6) Avis | 83% recommandent ce produit

Un rasage de près durable

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Un rasage de près durable

Tête de rasage et lames convexes pour un rasage confortable de très près

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Technologie de rasage Super Lift&Cut à double lame

Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.

15 lames aiguisées pour un rasage rapide et précis

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4.2

sur 5

6

Avis

83%

recommandent ce produit

3
2

18/10/2011

France

France

trés bonne qualité

je n'achete que des produits de la marque philips car je suis fidele à la marque!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ5/40 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ5/40 têtes de rasage

01/07/2013

België

België

toujours de bons rasoirs depuis 1960

les appareils de votre marque m' ont toujours donné toute satisfaction,soit en électro ménager ou en TV.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ5/50 shaving heads

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ5/50 shaving heads

14/03/2012

Nederland

Nederland

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ5/50 shaving heads

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