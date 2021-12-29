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  • Un rasage de près durable
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Arrêté

Têtes de rasoir

HQ56/51

4.2
| (36) Avis | 91% recommandent ce produit
Un rasage de près durable
Chaque année, vos lames parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer vos têtes de rasage tous les 2 ans.
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Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • 3 têtes

Rase les poils les plus courts

Lames CloseCut durables et auto-affûtées, pour un rasage de près

Lames CloseCut durables et auto-affûtées, pour un rasage de près

Les lames CloseCut bénéficient d'une ingénierie de précision, pour un rasage de près efficace à chaque fois. Les lames auto-affûtées durables ne s'émoussent pas, pour un rasage rapide et efficace, jour après jour.

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4.2

sur 5

36

Avis

91%

recommandent ce produit

29/12/2021

France

France

j'en suis satisfait

J'ais commencer avec un rasoir philips depuis 1951, et je n'ais jamais ete dé9u J'ais acheté un rasoir philips en 1951 en Allemagne pendant mon Service depuis je n'ais jamais quitté philips , et je ne m'en plaint pas !

Pour

rase tres bien,et de pres

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

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08/11/2016

France

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Acheteur vérifié

tres bon produits

facile de pose et d'utilisation Tres bonne qualité de rasage

Oui, je recommande ce produit

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Oui, je recommande ce produit

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30/08/2015

France

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Acheteur vérifié

Permet de retrouver des performances optimales

Permet de gagner du temps par rapport à l'ancien produit émoussé après de longues années d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

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