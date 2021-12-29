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Arrêté

Têtes de rasoir

HQ56/21

4.2

| (36) Avis | 91% recommandent ce produit

Un rasage de près durable

Chaque année, les lames de votre rasoir Philips parcourent une distance équivalente à l'altitude du mont Everest... 49 fois ! Après un tel effort, même les meilleurs matériaux peuvent perdre de leur tranchant. Pour que votre rasoir continue à atteindre des sommets, vous devez remplacer les têtes de votre HQ56/21 tous les 2 ans.

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Pour des résultats impeccables, remplacez les têtes de rasage tous les 2 ans

Un rasage de près durable

  • 2 têtes

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame avec la technologie Super Lift&Cut

Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.

Rase les poils les plus courts

15 lames aiguisées pour un rasage rapide et précis

15 lames aiguisées pour un rasage rapide et précis

Spécificités Techniques

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4.2

sur 5

36

Avis

91%

recommandent ce produit

29/12/2021

France

France

j'en suis satisfait

J'ais commencer avec un rasoir philips depuis 1951, et je n'ais jamais ete dé9u J'ais acheté un rasoir philips en 1951 en Allemagne pendant mon Service depuis je n'ais jamais quitté philips , et je ne m'en plaint pas !

Pour

rase tres bien,et de pres

Contre

aucun

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

Date d'utilisation 2019-12-29

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

Date d'utilisation 2019-12-29

08/11/2016

France

France

Acheteur vérifié

tres bon produits

facile de pose et d'utilisation Tres bonne qualité de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

30/08/2015

France

France

Acheteur vérifié

Permet de retrouver des performances optimales

Permet de gagner du temps par rapport à l'ancien produit émoussé après de longues années d'utilisation.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HQ56/50 têtes de rasage

Oui, je recommande ce produit

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