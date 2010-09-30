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Arrêté
Lift & Cut
3 têtes
Système à deux lames : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe. Résultat : un rasage agréable, d'une précision exceptionnelle.
4.2
sur 5
5
Avis
80%
recommandent ce produit
Yoyyoyo
30/09/2010
España
Precio y plazo
Este producto en mi ciudad lo hay solo en 2 ó 3 sítios mas caro y no en stock. En este caso la tienda online es mas rápida y económica que la compra tradicional. Buena experiencia.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ177/40 cabezales de afeitado
Oui, je recommande ce produit
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suggs67
04/08/2010
United Kingdom
excellent!!
had my philishave for about 3years & the symbol came up on the shaver to say change the heads which i have done & the shaving is so much quicker & less irritating! also a smoother shave the only problem is that the symbol is still on the shaver saying to change the heads ???? not botherd though glad i changed them as i am getting a much better shave !
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ177/40 shaving heads
Oui, je recommande ce produit
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macgyver
24/11/2011
France
simplicite
les têtes de rasoir sont trés faciles à changer. le rasage redevient performant
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ177/40 têtes de rasage
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ177/40 têtes de rasage