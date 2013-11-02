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Arrêté
Lift & Cut
3 têtes
Système à double lame du rasoir Philips : la première lame soulève le poil, la seconde le coupe pour un rasage agréable et précis.
Utilisez le rasoir sous la douche pour gagner du temps et profiter de la sensation de fraîcheur du rasage humide.
4.3
sur 5
14
Avis
92%
recommandent ce produit
Franco
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
Het lijkt wel of ik een nieuw toestel heb ontvangen
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HQ167/50 scheerhoofden
Oui, je recommande ce produit
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ladonja
02/11/2013
Nederland
Zeer goed
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fazer1000
03/01/2012
Nederland
scheerkop
Betreft een origineel onderdeel doet wat hij moet doen " weer glad scheren"
Oui, je recommande ce produit
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