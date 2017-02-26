ProduitsAssistance

Payez plus tard avec Klarna

2 ans de garantie

Livraison gratuite des €40

Retour gratuit sous 30 jours

Toutes les séries

  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
  • Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane

Arrêté

Prestige ProLisseur

HPS930/00

4.6
| (149) Avis | 91% recommandent ce produit
Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane
Le lisseur Philips Prestige Pro offre des performances rapides de niveau professionnel grâce à ses plaques flottantes en titane. Son temps de chauffe de seulement 10 secondes vous permet de démarrer le lissage sans perdre de temps. Bénéficiez d'une maîtrise optimale grâce aux réglages de température numériques.
Voir tous les avantages

Un lissage professionnel grâce aux plaques en titane

  • Plaques flottantes en titane

  • Contrôle de température jusqu'à 230 °C

  • Soin ionique pour des cheveux brillants

  • Chauffe en 10 s.

Plaques avec revêtement en titane pour un lissage doux et rapide

Plaques avec revêtement en titane pour un lissage doux et rapide

Plaques professionnelles avec revêtement en titane pour une meilleure transmission de la chaleur. Ce matériau de qualité est robuste et transmet rapidement la chaleur, pour un lissage doux et rapide.

Les plaques flottantes protègent les cheveux de la casse

Les plaques flottantes protègent les cheveux de la casse

Les plaques flottantes bougent lorsqu'une pression trop importante est appliquée lors du lissage. Ceci permet de protéger les cheveux et ainsi d'éviter qu'ils ne se cassent.

Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide

Plaques longues de 100 mm pour un lissage facile et rapide

Les plaques longues de 100 mm permettent un meilleur contact avec les cheveux et vous aident à obtenir un résultat parfaitement lisse plus facilement et plus rapidement.

Spécificités Techniques

Rechercher de l'assistance pour ce produit

Consulter la FAQ, les modes d'emploi, les informations de sécurité et les conseils

Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
Les avis des clients exprimés sous forme d'évaluations de produits et d'étoiles sont utiles aux autres. Ils vous permettent d'en savoir plus sur le produit et vous aident à prendre une décision d'achat. Toute cliente et tout client ayant acheté un produit en ligne ou en magasin peut soumettre un avis

4.6

sur 5

149

Avis

91%

recommandent ce produit

26/02/2017

France

France

Acheteur vérifié

Super!

Ce fer à lisser est très léger et facile à prendre en main. Un seul passage des plaques sur les cheveux et ils sont tout lisse et tout doux. J'ai tester ce fer sur des cheveux bouclés, et le résultat est magnifique, les cheveux sont brillant, sans électricité et comme toujours aussi doux. Je recommande vivement ce produit pour celles qui sont adeptes au lissage.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane

14/09/2016

France

France

produit au top

Ce lisseur est rapide en chauffe et lisse parfaitement bien !!! les cheveux sont bien brillant, il est simple d'utilisation et a un design très sympa. C'est un très bon produit et ce qui m'a également plu c'est qu'au niveau garantie 2 ans + 3 ans si on enregistre le produit je trouve genial !!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane

12/07/2016

France

France

Excellent

Je suis vraiment très satisfaite de mon achat. Grâce à sa fonction ionique, mes cheveux sont bien lissés et d'une brillance exceptionnelle.

Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane

Cet avis concerne le produit StraightCare HPS925/20 Lisseur, plaques flottantes en titane

Inscrivez-vous à la newsletter Philips pour bénéficier d'offres exclusives

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.

Je souhaite recevoir des communications promotionnelles — basées sur mes préférences et mon comportement — concernant les produits, services, événements et promotions Philips. Je peux me désinscrire facilement à tout moment !

  • Des conseils de nos experts pour adopter un mode de vie plus sain.
  • D'offres exclusives pour les membres Philips.
  • D'un accès anticipé aux soldes.