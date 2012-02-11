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  • Créez des boucles naturelles et souples facilement
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Arrêté

Boucleur

HP8600/40

3.6
| (7) Avis
Créez des boucles naturelles et souples facilement
Créez facilement des boucles naturelles et souples. Obtenez exactement le look naturellement bouclé que vous souhaitez grâce au SimplySalon Curl. Son fer d'un diamètre 32 mm et son revêtement en céramique font de ce boucleur un appareil unique.
Voir tous les avantages

Boucleur SimplySalon

Créez des boucles naturelles et souples facilement

  • Brosse 32 mm

  • Revêtement en céramique

  • Température de 180 °C

  • Arrêt automatique

Fer à friser de 32 mm pour de superbes boucles et ondulations

Fer à friser de 32 mm pour de superbes boucles et ondulations

Pour de superbes boucles et ondulations, il vous faut un fer de diamètre moyen. 32 mm est la taille idéale pour créer des boucles et ondulations très tendance. Un choix digne d'un professionnel.

Température de 180 °C pour des résultats exceptionnels

Température de 180 °C pour des résultats exceptionnels

La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.

Pince à boucler courte pour relâcher facilement les boucles

Faites simplement glisser ! La conception de cette pince facilite le relâchement des boucles : faites simplement glisser l'appareil une fois que vous avez obtenu la boucle désirée.

Spécificités Techniques

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Notation globale

Ces évaluations sont gérées par Bazaarvoice et sont conformes à la politique d'authenticité de Bazaarvoice, appuyée par une technologie anti-fraude et l'analyse humaine. Vous trouverez des informations plus détaillées à l'adresse
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3.6

sur 5

7

Avis

3

11/02/2012

France

France

Très bon produit

Très bon produit pour son prix qui n'est pas très cher.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur

11/02/2012

France

France

Très bon produit

Très bon produit pour son prix qui n'est pas très cher.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur

15/07/2012

France

France

Super produit

C'est un très bon produit avec un très bon rapport qualité/ prix. Il est plutôt facile d'utilisation et est très pratique à transporter dans sa housse fournie avec. Je le recommande.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur

Oui, je recommande ce produit

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