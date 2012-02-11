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Arrêté
HP8600/40
Brosse 32 mm
Revêtement en céramique
Température de 180 °C
Arrêt automatique
Pour de superbes boucles et ondulations, il vous faut un fer de diamètre moyen. 32 mm est la taille idéale pour créer des boucles et ondulations très tendance. Un choix digne d'un professionnel.
La température élevée vous permet de modeler vos cheveux, pour une coiffure exceptionnelle, digne d'un professionnel.
Faites simplement glisser ! La conception de cette pince facilite le relâchement des boucles : faites simplement glisser l'appareil une fois que vous avez obtenu la boucle désirée.
3.6
sur 5
7
Avis
sam577
11/02/2012
France
Très bon produit
Très bon produit pour son prix qui n'est pas très cher.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
mathou57
11/02/2012
France
Très bon produit
Très bon produit pour son prix qui n'est pas très cher.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
Alex1835
15/07/2012
France
Super produit
C'est un très bon produit avec un très bon rapport qualité/ prix. Il est plutôt facile d'utilisation et est très pratique à transporter dans sa housse fournie avec. Je le recommande.
Oui, je recommande ce produit
Cet avis concerne le produit HP8600/00 Boucleur
Oui, je recommande ce produit
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