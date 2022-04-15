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Puis-je utiliser mon boucleur Philips sur cheveux courts ?
Puis-je enrouler le cordon autour de ma brosse coiffante Philips après utilisation ?
Le bouclage ou le lissage peut-il abîmer mes cheveux ?
Ma brosse coiffante Philips est-elle sans amiante ?
Peut-on utiliser la brosse coiffante Philips sur cheveux mouillés ?
Comment nettoyer ma brosse coiffante Philips ?
Mon boucleur Philips ne boucle pas assez mes cheveux
Ma brosse coiffante Philips ne s'allume pas