Ma brosse coiffante Philips produit de la vapeur

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Si de la vapeur s'échappe de vos cheveux lorsque vous utilisez votre brosse coiffante Philips ou si de l'eau s'accumule sur votre brosse coiffante, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez malgré tout utiliser l'appareil sans aucun danger. Pour en savoir plus, consultez les explications ci-dessous.
Les informations contenues sur cette page s'appliquent aux modèles suivants : BHS732/00 , BHS752/00 , BHS520/00 . Cliquez ici pour afficher plus de numéros de produits ›
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