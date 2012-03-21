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Arrêté

DryCare Essential HP4935/22 Sèche-cheveux

HP4935/22

4.8
| (5) Avis | 100% recommandent ce produit
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4.8

sur 5

5

Avis

100%

recommandent ce produit

3
2
1

21/03/2012

France

France

Je recherchai un produit précis que vous ne faites plus , j'ai donc pris ce modèle mais preferai celui que j'avais avant dommage il n'existe plus!!!!

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Active ION HP4935/00 Sèche-cheveux

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit SalonDry Active ION HP4935/00 Sèche-cheveux

16/09/2016

Italia

Italia

Acheteur vérifié

Piccolo, leggero, efficace.

Se cercate un phon piccolo ma non minuscolo, che sia leggero, facilmente portatile e comunque sufficientemente potente da asciugare anche capelli lunghi, questo è il vostro phon.

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

21/08/2013

Italia

Italia

prodotto eccellente

prodotto molto buono e prezzo modico, rapporto qualità-prezzo eccellente

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

Oui, je recommande ce produit

Cet avis concerne le produit DryCare Essential HP4935/22 Asciugacapelli

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